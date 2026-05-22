Maricá recebe show de Fafá de Belém em celebração aos 212 anos da cidade

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré), promove na noite da próxima segunda-feira (25) o show da cantora Fafá de Belém na Arena da Barra, que marca as comemorações dos 212 anos da cidade. A apresentação celebra os 50 anos de carreira da artista e reúne grandes sucessos, como “Coração do Agreste”, “Vermelho”, “Sob Medida” e “Filho da Bahia”.

O espetáculo promove uma interação ainda maior entre a artista e o público, em uma apresentação marcada pela emoção, participação dos fãs e celebração da música brasileira. Fafá de Belém será acompanhada por uma banda formada por músicos reconhecidos nacionalmente e identificados com sua trajetória artística.

Natural de Belém do Pará, a cantora ganhou projeção nacional em 1975, quando a música “Filho da Bahia” integrou a trilha sonora da novela “Gabriela”. Ao longo da carreira, gravou mais de 30 álbuns e recebeu homenagens importantes no carnaval brasileiro, incluindo enredos de escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro.

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Proibição de recipientes de vidro

Como medida de segurança para o público durante a programação dos 212 anos de Maricá, não será permitida a entrada ou comercialização de garrafas e copos de vidro no local do show. A fiscalização será realizada pelas equipes da Secretaria de Transportes e Postura, que atuarão nos acessos e áreas de circulação do evento.

A medida segue a Lei Municipal nº 3.388/2023, que proíbe o uso de recipientes de vidro em recintos coletivos e públicos.