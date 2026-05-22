Maricá recebe show de Fafá de Belém em celebração aos 212 anos da cidade
Espetáculo na Arena da Barra celebra os 50 anos de carreira da artista, que apresenta hits da MPB como “Coração do Agreste” e “Vermelho"
A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (Maré), promove na noite da próxima segunda-feira (25) o show da cantora Fafá de Belém na Arena da Barra, que marca as comemorações dos 212 anos da cidade. A apresentação celebra os 50 anos de carreira da artista e reúne grandes sucessos, como “Coração do Agreste”, “Vermelho”, “Sob Medida” e “Filho da Bahia”.
O espetáculo promove uma interação ainda maior entre a artista e o público, em uma apresentação marcada pela emoção, participação dos fãs e celebração da música brasileira. Fafá de Belém será acompanhada por uma banda formada por músicos reconhecidos nacionalmente e identificados com sua trajetória artística.
Natural de Belém do Pará, a cantora ganhou projeção nacional em 1975, quando a música “Filho da Bahia” integrou a trilha sonora da novela “Gabriela”. Ao longo da carreira, gravou mais de 30 álbuns e recebeu homenagens importantes no carnaval brasileiro, incluindo enredos de escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo e do Rio de Janeiro.
Leia também:
Teatro Popular Oscar Niemeyer recebe festival inédito da cultura coreana em Niterói
Sexo e Destino: Filme estreia nos cinemas nesta quinta-feira (21)
Proibição de recipientes de vidro
Como medida de segurança para o público durante a programação dos 212 anos de Maricá, não será permitida a entrada ou comercialização de garrafas e copos de vidro no local do show. A fiscalização será realizada pelas equipes da Secretaria de Transportes e Postura, que atuarão nos acessos e áreas de circulação do evento.
A medida segue a Lei Municipal nº 3.388/2023, que proíbe o uso de recipientes de vidro em recintos coletivos e públicos.