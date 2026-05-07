Cine Henfil divulga programação da semana de 08 a 10 de maio

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 08 a 10 de maio, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica com: Cine Manas, que conta com um debate após a exibição do filme, “Corrida Maluca”, Barba Ensopada de Sangue”, “Bella Ciao - Per la libertà”, “Super Wings - Velocidade Máxima”, “O Ano que o Frevo não foi para a Rua” e “Ruas da Glória”.

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O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 08/05 (sexta)

17h – Cine Manas

Serão exibidos os filmes Até Amanhã, de Patrícia Silva, e Firmina, de Izah Neiva, seguidos da roda de conversa “Entre histórias e direitos: entendendo a violência de gênero”, com Gabriela Gonçalves (mestra em Relações Étnico-raciais e pedagoga) e Amanda Vianna (advogada especialista em Direito da Mulher e Perspectiva de Gênero).

Criado em 2017, o Cine&Manas é um cineclube itinerante que difunde filmes brasileiros dirigidos por mulheres e pessoas dissidentes de gênero, promovendo ações culturais e educativas.

Classificação: 14 anos

Dia 09/05 (sábado)

15h – Corrida Maluca

Em Corrida Maluca, Zhi (Jimmy O. Yang), um jovem piloto novato com um desejo ardente de se destacar, enfrenta a chance de sua vida quando faz uma aposta com Vainglorious (John Cleese), o lendário campeão do Rally. Para salvar a casa de sua avó da demolição, Zhi se vê inscrito no exigente Silk Road Rally de quatro dias. Com a ajuda de um ex-campeão de corridas que agora trabalha como mecânico, ele se prepara para a corrida mais desafiadora de sua vida.

Enfrentando terrenos traiçoeiros e rivais implacáveis, Zhi deve provar seu valor em uma competição repleta de adrenalina, velocidade e emoção. A jornada não é apenas uma prova de suas habilidades ao volante, mas também uma luta pessoal para realizar seus sonhos e proteger o legado de sua família.

Classificação: Livre

17h – Barba Ensopada de Sangue

Barba Ensopada de Sangue acompanha um homem que decide acabar com a própria vida e pede para o seu filho Gabriel (Gabriel Leone) cuidar de sua cadela após sua morte. Nessa conversa dramática, o pai revela ao filho o misterioso desaparecimento de seu avô (Ricardo Blat) em uma pequena cidade de pescadores. O garoto, agora adulto, atua como professor de natação e se refugiou na praia de Armação para começar a busca por respostas que envolvem sua vida e a de sua família.

No entanto, a tarefa se torna difícil quando ele, em um primeiro momento, encontra um esqueleto de baleia e sente que a cidade quer enterrar o próprio passado a todo custo. Um filme que envolve mistério e ação em um cenário apaixonante do litoral sul do Brasil.

Classificação: 14 anos

19h - Bella Ciao - Per la libertà

Uma canção nascida da resistência e transformada em hino global de liberdade, “Bella Ciao” atravessa fronteiras, línguas e gerações. Narrada como protagonista de um biopic, a música revela sua trajetória desde as raízes antifascistas até se tornar símbolo contemporâneo de protestos e movimentos sociais em todo o mundo.

Entre revoluções, manifestações e apropriações pela cultura pop, o filme explora as múltiplas identidades dessa balada universal, destacando sua força política, seu impacto cultural e sua marcante conotação feminina.

Classificação: 12 anos

Dia 10/05 (domingo)

15h – Super Wings - Velocidade Máxima

Em Super Wings em Velocidade Máxima, O avião mais rápido do mundo Jett enfrenta um novo desafio. Quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, ele cria um plano para capturar influenciadores.

Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia. Super Wings em Velocidade Máxima é a estreia cinematográfica da adorada série infantil e da famosa marca de brinquedos.

Classificação: Livre

17h – O Ano em que o Frevo não foi pra Rua

Em O Ano em que o Frevo não foi pra Rua, foliões anônimos e personagens marcantes do carnaval de pernambuco se preparam para desfilar alegria e cor na apoteose em 2023. Enquanto esperavam pelo retorno da festa depois de dois anos incolores e cheios de saudade por conta da pandemia de covid-19, os foliões são arrebatados pela festa, transformando a tristeza de um dos períodos mais difíceis e agudos da pandemia em catarse.

Entrevistados meditam sobre a importância da festa anual, mas comentam também a gravidade do momento em que foi necessária a ausência da comemoração pelas ruas e praças de Recife e Olinda.

Classificação: 10 anos

19h – Ruas da Glória

No filme Ruas da Glória, Gabriel (Caio Macedo) é um professor de história que resolve atuar em um cursinho pré-vestibular no Rio de Janeiro após a morte de sua avó, e usa o seu tempo livre para estudar um pouco mais sobre as profissionais do sexo.

Homossexual enrustido, tudo muda quando ele conhece Adriano (Alejandro Claveaux), um uruguaio misterioso e cheio de amor par oferecer. Perdidamente apaixonado, ele acaba se juntando aos seus sujeitos de pesquisa, vivendo momentos de obsessão que quase lhe custaram a vida.

Classificação: 18 anos