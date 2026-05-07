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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 36 milhões nesta quinta-feira

Apostas podem ser feitas até as 20h, horário de Brasília

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 07 de maio de 2026 - 09:27
Aposta mínima custa R$5
Aposta mínima custa R$5 -

As seis dezenas do concurso 3.005 da Mega-Sena serão sorteadas, a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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O prêmio da faixa principal está acumulado em R$ 36 milhões.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília), nas casas lotéricas em todo o país ou pela internet, no site das Loterias Caixa e pelo aplicativo da Caixa.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Por se tratar de um concurso com final cinco, ele recebe um adicional das arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme regra da modalidade.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

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