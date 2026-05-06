Itaboraí 193 anos: 1ª Cãominhada da cidade acontece neste sábado (09) na Avenida 22 de Maio

Com uma programação boa para cachorro, a celebração dos 193 anos de emancipação político-administrativa de Itaboraí conta com eventos pensados para toda a família, incluindo os pets. Neste sábado (09/05), a Avenida 22 de maio, na altura do nº 3126, será o ponto de partida para a 1ª Cãominhada de Itaboraí, a partir das 8h. Esta edição inédita na cidade, tem como objetivo reunir os amigos de quatro patas, promovendo saúde, bem-estar e uma nova cultura no município. Para participar, as inscrições devem ser realizados através do link.

Promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SEMPD), a ação contará com pontos de hidratação ao longo do percurso e vale destacar que é recomendado o uso de guia, coleira e focinheira (de acordo com a lei) durante o evento.

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A caminhada gera diversos benefícios para os animais, como melhora da circulação do sangue, ajuda na perda de peso, previne a obesidade, fortalece a musculatura e melhora a resistência imunológica. Além de ajudar a controlar os níveis de ansiedade e estresse, contribuindo para o equilíbrio do colesterol e elevando a qualidade de vida do animal.

A 1ª Cãominhada de Itaboraí faz parte do calendário festivo da cidade, que seguirá com eventos durante todo o mês de maio, em celebração ao aniversário de 193 anos do município, datado em 22 de maio.

Serviço

Data: 09 de maio

Horário: 8h

Local: Avenida 22 de Maio, altura do n° 3126

Inscrição: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/caominhada-itaborai