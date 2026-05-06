Piratininga recebe festival do outono para celebrar Dia das Mães

A partir de sexta-feira (8), os filhos que quiserem dar a largada nas comemorações do Dia das Mães têm uma programação e tanto em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, com direito à música ao vivo, foodtrucks, feira de artesanato e moda, espaço kids e shows ao vivo. Tudo isso no Festival de Outono, promovido pela Associação de Trucks e Feirantes de Niterói (Atruf) que terá como atrações, entre sexta e domingo (10), os cantores Thiago Messer e Emerson Campos, além da banda Bloody Mary, em apresentações gratuitas, na Praça Luís Gomes da Silva (antigo Toboágua).

O Festival de Outono começa às 16h da sexta-feira com a abertura do espaço de gastronomia e moda. Às 19h, tem show do cantor e guitarrista Thiago Messer, Thiago Messer, misturando os clássicos dos anos 80 e 90. No sábado, as atividades também têm início às 16h e o show das 19h será de Emerson Campos com seu sertanejo romântico. Já no domingo (10), Dia das Mães, a festa começa mais cedo, às 13h, com show para todo mundo dançar e cantar junto, às 18h30, com o rock vintage da banda Bloody Mary. Enfim, tem comemoração para todos os gostos e para a família inteira partilhar a festa, num ambiente super agradável, com a beleza da Praia de Piratininga como cenário. O Festival de Outono tem apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu.

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Serviço

Festival de Outono de Piratininga

Local: Praça Luís Gomes da Silva (antigo Toboágua - Niterói)

Entrada gratuita

Programação:

Sexta‑feira (8/5)

16h – Início

19h – Show Thiago Messer

Sábado (9/5)

16h – Início

19h – Show Emerson Campos

Domingo (10/5)

13h – Início

18h30 – Show Bloody Mary