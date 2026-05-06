Apresentação cover de Tim Maia anima Dia das Mães musical no Pátio Alcântara

O Shopping Pátio Alcântara prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com muita música e emoção. No dia 8 de maio, o público poderá conferir gratuitamente um show em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira, Tim Maia.

A apresentação acontece das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping, e será comandada por Victor Sávios, artista reconhecido por interpretar com fidelidade e carisma os grandes sucessos do ícone da soul music nacional. Esta será a segunda vez que o cantor se apresenta no empreendimento, reforçando a conexão com o público e o sucesso da atração.

Leia mais:

Rodrigo Suricato comanda evento ‘Geração 80’ no Praia Clube 16 de maio

Ex-alunos assumem comando do Espaço Cultural da Grota e simbolizam nova geração de líderes formados pelo projeto



O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações, proporcionando um momento especial para famílias e visitantes que desejam celebrar a data de forma leve e descontraída. A iniciativa faz parte da proposta do shopping de oferecer experiências culturais acessíveis e de qualidade para a população da região.

Gratuito e aberto ao público, o evento é uma excelente oportunidade para comemorar o Dia das Mães em um ambiente acolhedor, com boa música e opções variadas de gastronomia.

Serviço: Show de Dia das Mães - Cover de Tim Maia

Data: 08 de maio de 2026

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita