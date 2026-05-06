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Apresentação cover de Tim Maia anima Dia das Mães musical no Pátio Alcântara

Programação especial acontece dia 8, das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 06 de maio de 2026 - 09:37
O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações
O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações -

O Shopping Pátio Alcântara prepara uma programação especial para celebrar o Dia das Mães com muita música e emoção. No dia 8 de maio, o público poderá conferir gratuitamente um show em homenagem a um dos maiores nomes da música brasileira, Tim Maia.

A apresentação acontece das 19h às 21h, na praça de alimentação do shopping, e será comandada por Victor Sávios, artista reconhecido por interpretar com fidelidade e carisma os grandes sucessos do ícone da soul music nacional. Esta será a segunda vez que o cantor se apresenta no empreendimento, reforçando a conexão com o público e o sucesso da atração.

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O repertório promete reunir clássicos que marcaram gerações, proporcionando um momento especial para famílias e visitantes que desejam celebrar a data de forma leve e descontraída. A iniciativa faz parte da proposta do shopping de oferecer experiências culturais acessíveis e de qualidade para a população da região.

Gratuito e aberto ao público, o evento é uma excelente oportunidade para comemorar o Dia das Mães em um ambiente acolhedor, com boa música e opções variadas de gastronomia.

Serviço: Show de Dia das Mães - Cover de Tim Maia

Data: 08 de maio de 2026

Horário: das 19h às 21h

Local: Praça de Alimentação do Shopping Pátio Alcântara

Entrada gratuita

Tags:

dia das mães evento do Pátio Alcântara Show cover Tim maia

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