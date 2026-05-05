Ex-alunos assumem comando do Espaço Cultural da Grota e simbolizam nova geração de líderes formados pelo projeto

Mais que uma mudança administrativa, a eleição representa a consolidação de um ciclo iniciado há mais de três décadas - Foto: Divulgação

Mais que uma mudança administrativa, a eleição representa a consolidação de um ciclo iniciado há mais de três décadas - Foto: Divulgação

O Espaço Cultural da Grota acaba de eleger sua nova diretoria com um marco que resume a própria trajetória da instituição: dois integrantes da primeira geração de alunos passam a ocupar cargos estratégicos de liderança. O músico e educador Katunga Vidal foi eleito presidente, enquanto Raquel Terra assume a Diretoria de Educação Cultural.

Mais que uma mudança administrativa, a eleição representa a consolidação de um ciclo iniciado há mais de três décadas, quando Dona Otávia Paes Selles abriu as primeiras turmas de reforço escolar para crianças na comunidade da Grota do Surucucu, em Niterói. Na sequência, seu filho, Márcio Paes Selles, junto de sua esposa, Lenora Mendes, iniciou aulas de musicalização com flauta doce, embrião que se transformaria numa das iniciativas socioculturais mais reconhecidas do País.

Hoje, o projeto celebra o fato de que, além de formar músicos, professores e cidadãos, também passa a capacitar seus próprios gestores.

Katunga Vidal, de 42 anos, entrou no projeto aos oito, e integrou a formação inicial que deu origem à Orquestra da Grota | Foto: Divulgação

Katunga Vidal, de 42 anos, entrou no projeto aos oito, e integrou a formação inicial que deu origem à Orquestra da Grota. Violoncelista, professor, arranjador e ex-maestro titular do grupo, ele construiu toda sua trajetória artística dentro da instituição. Atualmente, vê a história se repetir em casa: seu filho, Antonio, de 14 anos, integra a Orquestra Jovem da Grota.

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Já Raquel Terra, de 38 anos, chegou ao projeto aos seis. Formada em Licenciatura Plena pelo Conservatório Brasileiro de Música | Foto: Sergio Soares

“Apareci no Espaço Cultural da Grota quando era uma criança, por causa de um amigo que dizia que Dona Otávia dava um lanche muito bom e também ensinava a ler. Fui, e nunca mais saí de lá”, conta Raquel. “A música me permitiu me expressar e acreditar em mim.”

Ao longo dos anos, o Espaço Cultural da Grota ampliou sua atuação muito além da formação musical. Atualmente, atende cerca de mil alunos por ano com atividades gratuitas nas áreas de música, dança, idiomas, reforço escolar e pré-vestibular social, o que já garantiu mais de uma centena de jovens da Comunidade terem ingressado no Ensino Superior.

Na área artística, o projeto também coleciona resultados expressivos: ex-alunos hoje atuam como músicos profissionais em orquestras, grupos independentes, escolas e projetos culturais dentro e fora do Brasil.

Para a instituição, a eleição de Katunga Vidal e Raquel Terra sintetiza esse legado: crianças acolhidas no início da história do projeto tornam-se, agora, responsáveis por conduzir seus próximos capítulos.

“É a prova de que transformação social não termina na formação do aluno. Ela continua quando esse aluno retorna para liderar, ensinar e multiplicar oportunidades”, destaca Marcio Paes Selles, fundador da Orquestra, mentor de Katunga e Raquel e, hoje, membro do Conselho Deliberativo do ECG.