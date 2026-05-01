Praia de Boa-Viagem, em Niterói, recebe aula de Yoga em comemoração ao Dia das Mães

Com o Dia das Mães chegando, o projeto “Yoga na Praia” anunciou uma aula gratuita na praia de Boa-Viagem, Niterói, para a edição deste ano da data comemorativa. A aula está marcada para o próximo dia 10, das 8h às 9h30.

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O projeto tem como objetivo reunir nesse encontro mães, filhos e público geral compartilhar um momento de cuidado, criando laços mais profundos e memórias compartilhadas, isso tudo em contato com a natureza e uma vista espetacular.

Criado em 2017, o “Yoga na Praia” já reuniu mais de 7 mil participantes e tornou-se uma tradição em Niterói e região, sempre promovendo o bem-estar e encontros ao ar livre, além de saúde física e mental de seus alunos. O projeto se tornou uma referência em Yoga e Vedãnta na cidade.

As aulas são gratuitas e abertas ao público, sem importar a idade ou o nível em que você se encontra e não é necessário realizar inscrição prévia. As organizadoras do projeto recomendam levar uma canga e uma garrafinha de água.