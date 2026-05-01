Shakira visita Maracanã e ganha camisas do Fluminense e Flamengo

A cantora ainda aproveitou para autografar uma camisa da Seleção Brasileira e uma bola - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora ainda aproveitou para autografar uma camisa da Seleção Brasileira e uma bola - Foto: Reprodução/Instagram

Hospedada no Copacabana Palace para realizar o seu show histórico e gratuito nas areias da famosa praia, no sábado(2), Shakira fez uma visita ao estádio de futebol Maracanã. A passagem da cantora colombiana pelo local aconteceu nesta quinta-feira(30).

Leia também:

Jorge Aragão anima a tradicional Festa do Trabalhador, em Niterói

CET-Rio monta operação especial de trânsito para show da Shakira em Copacabana

Além de conhecer o campo do estádio, a artista foi presenteada com uma blusa do Fluminense e uma do Flamengo, clubes responsáveis pela gestão do Maracanã, em um acordo milionário de 20 anos. A cantora ainda aproveitou para autografar uma camisa da Seleção Brasileira e uma bola. O encontro foi registrado no perfil do estádio e compartilhado com os seus seguidores.

“Ai, muito obrigada! Para os meus filhos. Tem do Fluminense e Flamengo", afirmou a latina, em português ao receber os presentes.

O perfil ainda fez fotos da cantora com as duas camisas dos clubes carioca e compartilhou a seguinte mensagem: "Todo mundo no Maraca! E a Shakira também! Visita ilustre na Casa do Inesquecível e presenteada pelo CEO do Maracanã, Fred Nantes".