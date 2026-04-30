Maricá promove mostra gratuita com destaques do cinema nacional no Cine Henfil

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 01 a 03 de maio, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica com: Bella Ciao - Per la libertà, Missão Antena, Velhos Bandidos, Ruas de Gloria, Super Wings - Velocidade Máxima, Você só precisa matar e a estreia de Barba Ensopada de Sangue.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

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Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 01/05 (sexta)

19h - Bella Ciao - Per la libertà

Cartaz do filme Bella Ciao - Per la libertà | Foto: Divulgação/Cine Henfil

Uma canção nascida da resistência e transformada em hino global de liberdade, “Bella Ciao” atravessa fronteiras, línguas e gerações. Narrada como protagonista de um biopic, a música revela sua trajetória desde as raízes antifascistas até se tornar símbolo contemporâneo de protestos e movimentos sociais em todo o mundo. Entre revoluções, manifestações e apropriações pela cultura pop, o filme explora as múltiplas identidades dessa balada universal, destacando sua força política, seu impacto cultural e sua marcante conotação feminina.

Classificação: 12 anos

Dia 02/05 (sábado)

15h – Missão Antena

Cartaz do filme Missão Antena | Foto: Divulgação/Cine Henfil

Missão Antena: Uma Aventura Intergaláctica é uma animação dinamarquesa que acompanha o tímido Allan (Gato Galáctico), um garoto que, durante suas férias de verão, acaba passando por algo bem inesperado: seu vizinho, um homem idoso, é completamente obcecado por alienígenas, e acredita que Allan seja uma antena humana que pode ajudá-lo a localizar extraterrestres. Por obra do destino, a dupla acaba encontrando Luna (Luluca), uma garota alienígena que estuda os seres humanos e acaba caindo na Terra por acidente. Quando a nave de Luna é levada por um homem, Allan, seu vizinho e Luna embarcam em uma divertida aventura com a missão de tentar levá-la de volta para casa.

Classificação: Livre

17h – Velhos Bandidos

Cartaz do filme Velhos Bandidos | Foto: Divulgação/Cine Henfil

Em Velhos Bandidos, o casal de aposentados Marta (Fernanda Montenegro) e Rodolfo (Ary Fontoura) planeja um ousado assalto a banco. Para realizar o roubo perfeito, eles precisam de um casal de jovens assaltantes. Para isso, Nancy (Bruna Marquezine) e Sid (Vladimir Brichta) se reúnem à dupla. No entanto, a nova equipe de ladrões não contava com a insistência de Oswaldo (Lázaro Ramos), um obstinado investigador.

Classificação: 14 anos

19h - Ruas de Gloria

Cartaz do filme Ruas de Gloria | Foto: Divulgação/Cine Henfil

No filme Ruas da Glória, Gabriel (Caio Macedo) é um professor de história que resolve atuar em um cursinho pré-vestibular no Rio de Janeiro após a morte de sua avó, e usa o seu tempo livre para estudar um pouco mais sobre as profissionais do sexo. Homossexual enrustido, tudo muda quando ele conhece Adriano (Alejandro Claveaux), um uruguaio misterioso e cheio de amor par oferecer. Perdidamente apaixonado, ele acaba se juntando aos seus sujeitos de pesquisa, vivendo momentos de obsessão que quase lhe custaram a vida.

Classificação: 18 anos

Dia 03/05 (domingo)

15h – Super Wings - Velocidade Máxima

Cartaz do filme Super Wings - Velocidade Máxima | Foto: Divulgação/Cine Henfil

Em Super Wings em Velocidade Máxima, O avião mais rápido do mundo Jett enfrenta um novo desafio. Quando o dono de uma fábrica de brinquedos vê seu negócio ruir devido às redes sociais, ele cria um plano para capturar influenciadores. Agora, Jett e seus amigos da equipe Super Wings devem trabalhar juntos para salvar o dia. Super Wings em Velocidade Máxima é a estreia cinematográfica da adorada série infantil e da famosa marca de brinquedos.

Classificação: Livre

17h – Você só precisa matar

Cartaz do filme Você só precisa matar | Foto: Divulgação/Cine Henfil

Num futuro próximo, a humanidade enfrenta a extinção. A flor alienígena Darol irrompe no Japão e libera os Mímicos, criaturas que devastam tudo. Em combate, Rita morre e acorda no início do mesmo dia, presa em um ciclo temporal. Ao lado de Keiji, tenta quebrar o loop e salvar o futuro.

Classificação: 14 anos

19h – Barba Ensopada de Sangue

Cartaz do filme Barba Ensopada de Sangue | Foto: Divulgação/Cine Henfil

Barba Ensopada de Sangue acompanha um homem que decide acabar com a própria vida e pede para o seu filho Gabriel (Gabriel Leone) cuidar de sua cadela após sua morte. Nessa conversa dramática, o pai revela ao filho o misterioso desaparecimento de seu avô (Ricardo Blat) em uma pequena cidade de pescadores. O garoto, agora adulto, atua como professor de natação e se refugiou na praia de Armação para começar a busca por respostas que envolvem sua vida e a de sua família. No entanto, a tarefa se torna difícil quando ele, em um primeiro momento, encontra um esqueleto de baleia e sente que a cidade quer enterrar o próprio passado a todo custo. Um filme que envolve mistério e ação em um cenário apaixonante do litoral sul do Brasil.

Classificação: 14 anos