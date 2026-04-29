Todo Mundo no Rio: Show da Shakira contará com pulseiras especiais para ordenar metrô

A validade da pulseira será das 00h às 7h da manhã do domingo(3), com uso liberado nas três estações de Copacabana - Foto: Reprodução/Spotify

A validade da pulseira será das 00h às 7h da manhã do domingo(3), com uso liberado nas três estações de Copacabana - Foto: Reprodução/Spotify

O MetrôRio anunciou o mesmo esquema de Réveillon na orla de Copacabana, na Zonal Sul do Rio. e retomou o uso de pulseiras de retorno para organizar volta de show da Shakira, a ser realizado no próximo sábado (2) nessa mesma região. O acessório de mobilidade irá custar R$15,80, valor que corresponde à soma das passagens de ida e volta.

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A Prefeitura do Rio e o MetrôRio divulgaram os detalhes sobre esse projeto em uma coletiva de imprensa, que aconteceu na manhã desta quarta-feira(29). De acordo com a concessionária, o objetivo das pulseiras é facilitar o retorno dos fãs após o encerramento do show, que está previsto para às 00h.

Não será necessário realizar a compra do item com antecedência. A venda do acessório acontecerá diretamente nas catracas das estações de metrô, no próximo sábado, data do show, das 6h até às 22h. No entanto, a pulseira não será vendida nas estações localizadas em Copacabana, são elas: Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo.

A validade da pulseira será das 00h às 7h da manhã do domingo(3), com uso liberado nas três estações de Copacabana. As autoridades recomendam que o público priorize retornar pela estação Siqueira Campos, que irá concentrar o maior fluxo de trens na volta do show.

Destaca-se que após a meia-noite, as demais estações do município funcionarão apenas para o desembarque de passageiros. E a estação Cardeal Arcoverde não vai realizar venda de bilhetes em nenhum momento do dia.

A prefeitura tem expectativa de que 2 milhões de pessoas irão acompanhar o show histórico da cantora colombiana no próximo sábado.