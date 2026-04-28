Niterói recebe o Circuito Brasileiro de Skateboarding Pro na próxima sexta-feira em São Francisco

A cidade de Niterói recebe, a partir desta sexta-feira (1°) até domingo (3), o Niterói Skate Pro, etapa de abertura do Circuito Brasileiro de Skateboarding Pro 2026, com entrada gratuita para o público. O evento acontece na Marina Skatepark, localizado na Estrada Leopoldo Fróes, n°1.956, em São Francisco e deve movimentar os atletas, torcedores, projetos sociais e a cena esportiva da cidade durante o feriado prolongado.

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A temporada 2026 do Circuito Brasileiro de Skateboarding Pro começa em Niterói com disputas da modalidade Street. A etapa marca o retorno do circuito ao Rio de Janeiro pela primeira vez desde 2023, ano em que o Brasileiro Pro foi retomado. O campeonato terá disputas nas categorias Feminino Pro e Masculino Pro. Ao todo, o Niterói Skate Pro 2026 distribuirá R$ 75 mil em premiação.