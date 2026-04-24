Projeto Guanabara Pyranga segue com exposição e mostra de filmes em Niterói

A segunda edição do Guanabara Pyranga - Encontro de Culturas da Guanabara realizou sua programação de abertura, com a Caminhada Paranapuã e o Conselho Kaysara na Ilha do Governador, além de uma intensa agenda de encontros, performances, debates e shows no Centro de Artes UFF, em Niterói, entre os dias 11, 18 e 19 de abril.

Seguindo na agenda do Abril Indígena, agora o público ainda pode vivenciar parte importante do projeto por meio das atividades que seguem em cartaz: a exposição e a mostra de filmes “Guanabara Pyranga: Marés”, que continuam ocupando o Centro de Artes UFF ao longo do mês.

A exposição reúne obras dos artistas Emilia Estrada, Glicéria Tupinambá, Rona Neves, Tayná Uràz e Ziel Karapotó, propondo reflexões sobre memória, território e ancestralidade a partir das relações com as águas. Pode ser vista até 1º de maio.

“As obras reunidas em ‘Guanabara Pyranga: Marés’ refletem o sobe e desce de rios, mares e oceanos. Travessias orientadas pelas fases da lua, diálogos entre gerações e dimensões. Os peixes, ancestrais antigos dessas águas, conectam os trabalhos como notícias trazidas pelas marés. Ora enredados, ora metamorfoseados com pernas e braços, são eles que nos conectam à lua, a um córrego, a uma investigação transatlântica ou a um poema. A poeta Adília Lopes diz que ‘escrever um poema é como apanhar um peixe com as mãos’. Nesta exposição, nós tentamos escrever um poema”, afirmam os curadores do projeto, Renata Tupinambá, Nana Orlandi e Lucas Canavarro.

Já a mostra de filmes, em exibição até o fim de abril, apresenta produções de realizadores indígenas e afrodiaspóricos contemporâneos. No dia 28 de abril, a sessão é às 19h30 e terá os filmes “Faísca”, de Bárbara M Kariri; “Ouro negro é a gente”, de Aline Baiana; e “Mundukuruyü”, de Aldira Akay, Beka Mundukuru e Rilcélia Akay. E no dia 30, às 17h, a programação é composta por “Mulheres Peixe”, de Aldira Akay, Beka Munduruku, Rilcélia Akay e Sloane Boamorte (Akuã Arts); “As Marisqueiras de Boa Viagem”, de Julia Botafogo e Tais Lobo; e “Praia Formosa”, de Julia de Simone.

Com programação gratuita, o Guanabara Pyranga articula arte, cultura e vivência territorial a partir das relações entre comunidades tradicionais e as águas. O programa propõe, nesta segunda edição, uma plataforma de diálogo destacando práticas de resistência e cuidado ambiental existentes em diferentes baías, conectando experiências da Guanabara a outras regiões do Brasil.

Mais informações podem ser conferidas no perfil do Instagram @guanabarapyranga

Guanabara Pyranga é idealizado e produzido pela Originárias Produções e pelo Mi Mawai e apresentado pelo Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Política Nacional Aldir Blanc.

Serviço

Exposição Guanabara Pyranga: Marés

Até 01/05 – Centro de Artes UFF, Niterói

Mostra de Filmes Guanabara Pyranga: Marés

Até 30/04 – Centro de Artes UFF, Niterói

Entrada gratuita