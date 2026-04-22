Galocantô faz tributo a Luiz Carlos da Vila em Niterói

O grupo Galocantô traz para Niterói, em uma única e imperdível apresentação, um merecido tributo ao renomado compositor Luiz Carlos da Vila, no dia 2 de maio, às 19h horas, no Theatro Municipal. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e já estão à venda pelo site Fever. O repertório é composto pelos sucessos do álbum "Galocantô, Luiz Carlos da Vila 75 Anos", gravado durante o show do grupo em homenagem ao sambista, realizado em dezembro de 2019 no então Theatro Net Rio (atual Teatro Claro +), mas também apresenta novos arranjos para canções que haviam sido lançadas na primeira homenagem do quinteto ao compositor, em 2015, agora com a utilização de baixo e bateria.

O álbum contou com as participações especiais de Moyseis Marques, que tem Luiz Carlos da Vila como uma de suas maiores influências, e Moacyr Luz, parceiro do homenageado. Além de sambas conhecidos, como "O show tem que continuar", "Cabô, meu pai" e "Kizomba, festa da raça", traz ainda duas canções foram compostas especialmente para o novo projeto do Galocantô: "A luz de um grande amor" (Luiz Carlos da Vila/ Fred Camacho) e "Um verso pra Luiz" (Moacyr Luz).

“Falar de Luiz Carlos da Vila é falar de amor, justiça, paz, esperança, brasilidade e fé. Sua obra imortal transcende o tempo. No ano em que o compositor completaria 75 anos, o Galocantô reitera a homenagem ao poeta”, exclama Marcelo Correia (violão 7 cordas, arranjador e diretor musical do projeto), que integra o grupo ao lado de Leandro Diaz (cavaco), Jorge André (percussão), Lula Matos (tantã) e Léo Costinha (surdo), todos também nos vocais.

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Reconhecido pela excelência do repertório, por seu trabalho autoral e pela qualidade de suas releituras para grandes clássicos, o Galocantô ganhou projeção na virada do século como uma das principais referências do samba contemporâneo. Logo em seu primeiro CD, conquistou a admiração de importantes nomes do samba, desde as velhas guardas até jovens sambistas, em diversas regiões do país.

O grupo tem forte ligação com Luiz Carlos da Vila desde a sua formação, tanto que seu primeiro nome, escolhido no início dos anos 2000, foi "Além da Razão", sucesso de Vila em parceria com os irmãos Sombra e Sombrinha. Reciprocamente, a última música composta pelo poeta foi "O Galocantô", feita especialmente para o quinteto, reforçando os laços entre eles.