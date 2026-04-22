Justiça do Rio determina que Lyon pague dívida de R$ 122 milhões ao Botafogo em três dias

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou que o Lyon, da França, pague 21 milhões de euros (R$ 122,3 milhões) ao Botafogo em três dias. Essa é a primeira decisão favorável ao clube carioca na justiça contra os franceses.

No início de abril, a Saf do Botafogo entrou com duas ações na Justiça do Rio cobrando quantias do Lyon, braço francês da Eagle Football, rede multi-clubes do empresário norte americano John Textor, na qual o clube carioca está inserido. O valor total das disputas gira em torno de R$ 745 milhões e faz referência a transferências entre os clubes sob o sistema de caixa único, que não está mais em vigor.

A vitória foi em um primeiro processo considerado um título de execução extrajudicial, o que permite ao Botafogo direito de execução imediata, em até três dias. Esta ação, que corre na 17ª Vara Cível da Comarca da Capital, corresponde a 21 milhões de euros de três transferências feitas ao Lyon em março de 2025.

Leia também:

‘Proteção’: filme produzido por gonçalenses emociona ao abordar racismo e ancestralidade



CCJ deve votar hoje PECs que preveem o fim da escala 6x1; entenda



A sentença que foi assinada pelo juiz Leonardo de Castro Gomes, deu prazo de 15 dias para o Lyon apresentar eventuais embargos à decisão. O clube francês, deve comprovar nesse prazo, o pagamento de 30% do valor e pode requerer que seja permitido pagar o restante em seis parcelas mensais.

As desavenças entre Botafogo e Lyon, que inicialmente eram parceiros, não se limitam apenas as ações do clube Alvinegro na justiça do Rio. John Textor deixou o comando do clube francês em 2025 e nomeou controladores, que um mês depois, tentaram tirá-lo do Botafogo.

Mais recentemente, o americano acusou Michelle Kang, presidente do Lyon, e a Ares, principal credora da Eagle Football, de serem responsáveis pelo transfer ban imposto ao Botafogo. Já pelo lado francês, o Lyon também acionou o Alvinegro na Fifa pelo não pagamento da compra de Jeffinho.

