Academia Brasileira de Letras anuncia Clube de Leitura

A Academia Brasileira de Letras (ABL) divulgou a criação de um projeto inédito na instituição, um Clube de Leitura gratuito e aberto ao público, com participações de acadêmicos e realizações de debates sobre grandes obras literárias nacionais. O evento terá cinco encontros ao longo do ano, todos às 16h e acontecerá no pátio da própria instituição no centro da capital carioca.

Leia também:

Feira Literária Infantojuvenil Afro-Brasileira (EREMIM) realiza 2ª edição no próximo sábado (25)

Prêmio literário nacional com inscrições abertas: publicação e premiação em dinheiro

Organizado pelo Arno Wehling, o evento irá reunir leitores e acadêmicos para discussões literárias sobre grandes sucessos nacionais, tendo um integrante da ABL a cada encontro do grupo.

O seu início será no dia 13 de maio com a participação do Acadêmico Joaquim Falcão e a leitura será do “Manifesto Regionalista” de Gilberto Freyre. Já no encontro do dia 17 de junho, Miriam Leitão conversa sobre “O Ato e o Fato”, de Carlos Heitor Cony. No dia 5 de agosto, Ana Maria Machado debate com os leitores seu livro “A audácia desta mulher”. Em outubro, Ana Maria Gonçalves faz uma análise do conto “Pai contra Mãe, de Machado de Assis. E para fechar o evento, Arno Wehling faz o último encontro no dia 16 de dezembro com Afrânio Peixoto.

As inscrições são gratuitas e já estão abertas ao público, basta acessar o site da academia. Fundada em 1897 por Machado de Assis, a ABL está localizada na avenida Presidente Wilson, 203, no Centro do Rio de Janeiro.