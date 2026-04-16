Poeta Leonardo Gandolfi é o segundo autor brasileiro confirmado na 24ª Flip

A Flip anunciou, na última semana, Leonardo Gandolfi como autor confirmado para o Programa Principal de sua 24ª edição. Natural do Rio de Janeiro, Gandolfi é poeta, editor e crítico literário. Em 2025, venceu o Prêmio da Biblioteca Nacional na categoria de poesia com Pote de mel e outros poemas (Editora 34, 2025).

Com uma obra de sete livros e plaquetes lançados em duas décadas de carreira, Leonardo Gandolfi tem se destacado entre o público e a crítica por uma poesia profunda, porém sem arestas ou sobras, construída de forma a parecer natural, entregando uma noção de que a própria vida é poética, e, portanto, colocá-la em palavras seria suficiente para registrar estes momentos.

“Leonardo Gandolfi é não só um dos principais poetas brasileiros de sua geração, como também um editor e leitor de poesia em seu sentido mais amplo. Tem, portanto, uma trajetória ligada à poesia. A simplicidade de seus versos, que insistem na observação detida de tudo à volta, é aparente. Gandolfi dialoga com o que leu, com o que viu e também com o que escutou”, diz Rita Palmeira, curadora literária da 24ª Flip. “Numa edição da Flip que celebra uma poeta, contar, na programação principal, com um poeta capaz de, em seus poemas, cumprir um vasto arco – do luto ao ursinho Pooh, passando por Belchior, Nelson Cavaquinho, Lygia Clark – contribui para alargar a percepção da poesia e aproximar leitores dela”.

Criador da editora Luna Parque junto com a poeta Marília Garcia, Gandolfi também é autor de Robinson Crusoé e seus amigos (Editora 34, 2021), Escala Richter (7letras, 2015) e A Morte de Tony Bennett (Lumme Editor, 2010). Ele se junta aos escritores internacionais Kamel Daoud, Carmen Stephan e Andrea Bajani, além da brasileira Andréa del Fuego entre os convidados do Programa Principal da 24ª Flip. além da brasileira Andréa del Fuego entre os convidados do Programa Principal da 24ª Flip.