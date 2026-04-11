Maricá recebe evento ‘Realeza Maricá 2026’ com foco na ancestralidade e cultura africana

A programação inclui vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional - Foto: Divulgação/Elsson Campos

A programação inclui vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional - Foto: Divulgação/Elsson Campos

Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Relações Internacionais, teve início nesta sexta-feira (10/04), no Sítio Abèbè, no Caxito, o evento ‘Realeza Maricá 2026’. A iniciativa reúne atividades culturais e formativas, com foco na ancestralidade, espiritualidade e nas expressões artísticas.

A programação é gratuita e segue até este sábado (11/04), com atividades voltadas ao intercâmbio cultural entre tradições africanas e brasileiras. O evento também valoriza a diversidade cultural e contribui para o fortalecimento das relações internacionais do município.

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“Realizar um evento como esse em Maricá é fundamental para valorizar as raízes africanas e promover o encontro entre diferentes culturas. É um espaço de troca, aprendizado e reconhecimento da nossa ancestralidade”, destacou a organizadora Rachel Kell D’Osun.

A programação inclui vivências com a realeza africana, além de apresentações de tambores, dança, música, saberes ancestrais e gastronomia tradicional. O público também encontra no local roupas, acessórios, artesanato e comidas típicas.

“Vim participar para valorizar nossa cultura e ancestralidade. É muito importante ter um evento assim em Maricá”, destacou Luciane Calixto, moradora da Mumbuca.

A iniciativa é voltada a povos de axé, incluindo praticantes de religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, além de simpatizantes, estudantes e pesquisadores, promovendo a troca de conhecimentos e o acesso à cultura.