Peça sobre o ‘Vampiro de Niterói’, 'serial Killer' da vida real, leva ator brasileiro à festival de artes na Escócia

O Festival Fringe de Edimburgo, o maior evento de artes cênicas do mundo, terá um brasileiro em destaque: Haysam Ali. Ele apresentará seu solo show “Vampiro de Niterói”, entre os dias 17 e 23 de agosto, na Escócia, no The Rotunda Theater, levando ao público internacional a história de Marcelo Costa de Andrade, um dos maiores serial killers brasileiros. A peça já teve temporada em Los Angeles e agora chega a um dos palcos mais importantes do teatro mundial.

Haysam ressalta a importância da oportunidade: “Atuar no Fringe é um sonho. Confesso que acho impressionante ver grandes produtoras e plataformas de streaming assistindo às peças, transformando ideias em séries, shows e filmes. Para mim, participar de um evento tão relevante é uma chance única de mostrar meu trabalho para o mundo.”

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O solo show será apresentado por oito dias, com ingressos disponíveis no site oficial do festival a partir do dia 20 de abril. A direção é assinada por Jenn O’Brien, com adaptação de Tiago Santiago. “Vai ser mais uma experiência, é um solo show só eu… conseguimos mostrar meu trabalho na continuidade de um projeto que já foi feito em Los Angeles, mas adaptado para um público maior”, explicou Haysam.

O festival também funciona como um movimento para dar visibilidade a futuros astros, e ao longo dos anos artistas brasileiros como Wagner Moura, Marcelo Adnet e a Companhia de Dança Déborah Colker participaram do evento.

Além do destaque artístico, a peça tem um cunho social. “Estamos levando uma história brasileira, que é aterrorizante, mas também alerta a sociedade sobre crianças em estado de vulnerabilidade”, afirma o ator.

A montagem trará não apenas a história de Marcelo Costa de Andrade, mas também o olhar do psiquiatra que analisou o criminoso, oferecendo uma perspectiva única sobre os crimes e suas motivações.

O personagem da vida real - Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o "Vampiro de Niterói", foi um 'serial killer' brasileiro que confessou ter assassinado, abusado sexualmente e bebido o sangue de cerca de 14 crianças (meninos de 5 a 13 anos) em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, em 1991. Preso em 1992, foi diagnosticado com psicopatia e esquizofrenia, sendo considerado inimputável e internado em hospitais penitenciários psiquiátricos desde 1993, após ser julgado. Ele trabalhava nas ruas entregando panfletos e atraía meninos vulneráveis, oferecendo dinheiro, doces ou ajuda com trabalhos. Cometia abusos e os matava por asfixia ou agressão física, alegando motivação religiosa distorcida de enviar as almas das crianças ao céu.

Marcelo está preso há anos | Foto: Divulgação

Os crimes eram cometidos em locais públicos desertos, como matagais ou embaixo de viadutos na região da Rodovia Niteroí-Manilha (BR-101). Alto, com cerca de um metro e noventa, e compleições físicas bem maiores do que as crianças, ele não tinha dificuldades em dominá-las e matá-las com as próprias mãos. Após a polícia ter descobertos os casos em série, e prendê-lo, recebeu a alcunha de "vampiro". A localização dele após a denúncia de um irmão de uma das vítimas, que sobreviveu à tentativa de assassinato. Desde 1993, cumpre medida de segurança detentiva no Hospital Psiquiátrico de Custódia Henrique Roxo, em Niterói, sem previsão de liberdade.