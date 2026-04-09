Peça sobre o ‘Vampiro de Niterói’, 'serial Killer' da vida real, leva ator brasileiro à festival de artes na Escócia
O solo show, protagonizado por Haysam Ali, retrata os crimes de Marcelo Costa de Andrade na antiga capital fluminense, São Gonçalo, Itaboraí e também traz reflexões sobre violência e vulnerabilidade infantil
O Festival Fringe de Edimburgo, o maior evento de artes cênicas do mundo, terá um brasileiro em destaque: Haysam Ali. Ele apresentará seu solo show “Vampiro de Niterói”, entre os dias 17 e 23 de agosto, na Escócia, no The Rotunda Theater, levando ao público internacional a história de Marcelo Costa de Andrade, um dos maiores serial killers brasileiros. A peça já teve temporada em Los Angeles e agora chega a um dos palcos mais importantes do teatro mundial.
Haysam ressalta a importância da oportunidade: “Atuar no Fringe é um sonho. Confesso que acho impressionante ver grandes produtoras e plataformas de streaming assistindo às peças, transformando ideias em séries, shows e filmes. Para mim, participar de um evento tão relevante é uma chance única de mostrar meu trabalho para o mundo.”
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O solo show será apresentado por oito dias, com ingressos disponíveis no site oficial do festival a partir do dia 20 de abril. A direção é assinada por Jenn O’Brien, com adaptação de Tiago Santiago. “Vai ser mais uma experiência, é um solo show só eu… conseguimos mostrar meu trabalho na continuidade de um projeto que já foi feito em Los Angeles, mas adaptado para um público maior”, explicou Haysam.
O festival também funciona como um movimento para dar visibilidade a futuros astros, e ao longo dos anos artistas brasileiros como Wagner Moura, Marcelo Adnet e a Companhia de Dança Déborah Colker participaram do evento.
Além do destaque artístico, a peça tem um cunho social. “Estamos levando uma história brasileira, que é aterrorizante, mas também alerta a sociedade sobre crianças em estado de vulnerabilidade”, afirma o ator.
A montagem trará não apenas a história de Marcelo Costa de Andrade, mas também o olhar do psiquiatra que analisou o criminoso, oferecendo uma perspectiva única sobre os crimes e suas motivações.
O personagem da vida real - Marcelo Costa de Andrade, conhecido como o "Vampiro de Niterói", foi um 'serial killer' brasileiro que confessou ter assassinado, abusado sexualmente e bebido o sangue de cerca de 14 crianças (meninos de 5 a 13 anos) em Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, em 1991. Preso em 1992, foi diagnosticado com psicopatia e esquizofrenia, sendo considerado inimputável e internado em hospitais penitenciários psiquiátricos desde 1993, após ser julgado. Ele trabalhava nas ruas entregando panfletos e atraía meninos vulneráveis, oferecendo dinheiro, doces ou ajuda com trabalhos. Cometia abusos e os matava por asfixia ou agressão física, alegando motivação religiosa distorcida de enviar as almas das crianças ao céu.
Os crimes eram cometidos em locais públicos desertos, como matagais ou embaixo de viadutos na região da Rodovia Niteroí-Manilha (BR-101). Alto, com cerca de um metro e noventa, e compleições físicas bem maiores do que as crianças, ele não tinha dificuldades em dominá-las e matá-las com as próprias mãos. Após a polícia ter descobertos os casos em série, e prendê-lo, recebeu a alcunha de "vampiro". A localização dele após a denúncia de um irmão de uma das vítimas, que sobreviveu à tentativa de assassinato. Desde 1993, cumpre medida de segurança detentiva no Hospital Psiquiátrico de Custódia Henrique Roxo, em Niterói, sem previsão de liberdade.