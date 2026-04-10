Festival Realeza Maricá celebra ancestralidade africana com feira Kukambula e articulação do artesanato local

Nos dias 10 e 11 de abril de 2026, o Sítio Abèbè será palco do Festival Realeza Maricá, encontro inédito que celebra a ancestralidade africana, a espiritualidade e a cultura viva numa experiência imersiva, sensorial e transformadora. O evento, com entrada gratuita, acontece nesta sexta-feira (10) das 18h às 21h, e no sábado (11) das 13h às 19h na “Cidade das Utopias”, como vem sendo classificada Maricá.

O festival reúne grandes lideranças espirituais, sacerdotes, artistas e pensadores em um ambiente de natureza, beleza e força ancestral, com destaque para a presença da Realeza Africana — Oba Apetu Isoro, que trará ensinamentos sobre realeza, ancestralidade e espiritualidade africana, com pintura ritualística e coroas da consagração real.

Leia também:

Maricá tem o maior sistema gratuito de bicicletas compartilhadas do país



Cine Henfil, em Maricá, divulga programação da semana de 10 a 12 de abril



A direção musical e orquestração dos Tambores Sagrados fica a cargo de Bruno Onilú, produtor cultural, músico, chef e diretor musical, e conta com a presença especial de Bash Segun, Onilú, dançarino e diretor do centro cultural Omo Yorubá, vindo diretamente da Nigéria.

A produção do evento conta também com Ìyá Kell D’Osun, sacerdotisa, matriarca da Casa Barão da Bahia, empreendedora e produtora cultural atuante em Niterói e que agora investe suas produções em Maricá. Ìyá Kell é Diretora do Sítio Abèbè, espaço dedicado à promoção da cultura, sustentabilidade, espiritualidade e educação ancestral, e recebeu o título de Doutora Honoris Causa por sua contribuição aos saberes tradicionais.

Ela pontua que o povo de Marica pode se preparar para uma temporada de grandes eventos: “O Festival Realeza é a realização de um sonho que sempre tivemos: um evento inspirado na conexão do intercâmbio Brasil-África. Agora, com o Sítio Abèbè, temos o espaço, a cultura e pessoas agregadoras ao nosso redor para somar com essa idealização. Nossa pretenção é que o festival se torne permanente, mesclando a cidade com o conhecimento ancestral africano”, promete a produtora.

Feira Kukambula: o artesanato de Maricá em rede

Um dos destaques do Festival é a Feira Kukambula, que retorna após sua edição de estreia realizada em novembro de 2023 na Orla de Araçatiba, durante o 1º Fórum de Comunicação e Consciência Negra promovido pelo GAM – Grupo de Artistas de Maricá.

Para esta reedição, o GAM assumiu a articulação institucional do artesanato local, convidando o Arte Mar – Núcleo de Articulação das Feiras Locais de Maricá, coordenado por Jean Viana, para selecionar artesãos que já atuam em rede na cidade. O resultado é uma grande articulação de economia criativa e cultura afro-brasileira, reunindo os principais coletivos e feiras de Maricá.

Além dos artesãos reunidos pela Arte Mar, o GAM levará artesãos associados à instituição, que comporão a feira com produções autorais, espirituais e sustentáveis.

Para Kikah Monteiro, jornalista, produtora cultural e presidente do GAM, este é momento de reafirmar a importância e o protagonismo da instituição na cultura local: “O GAM tem como missão, há 31 anos, promover e articular a cultura em rede. Para o Festival Realeza Maricá, assumimos a articulação institucional do artesanato local, reunindo os principais coletivos e feiras da cidade por intermédio da Arte Mar.

Esse trabalho de articulação em rede é a essência do que fazemos: fortalecer a cultura local conectando pessoas, saberes e territórios. É exatamente o que preconiza a Política Nacional de Cultura Viva, em seu artigo 5º da Lei 13.018/2014, ao reconhecer a importância das redes de pontos de cultura como instrumentos de articulação, troca de experiências e fortalecimento da diversidade cultural.

A Feira Kukambula, nascida no GAM em 2023 ainda na gestão de nossa ousada e progressista ex-Presidente Alexandra Lambraki, renasce agora ampliada, provando que quando instituições da sociedade civil trabalham em rede, a cultura se multiplica e o empreendedorismo criativo floresce”, exalta a presidente.

GAM E GÁN: o som que guia e também constrói

O Festival Realeza Maricá revela uma conexão profunda entre o GAM – Grupo de Artistas de Maricá e o “gán”, instrumento sagrado da tradição afro-brasileira. Nas palavras do produtor Bruno Onilú: no Candomblé, o GÁN não toca por acaso – ele guia, ele chama, ele organiza o tempo sagrado e alinha os corpos ao invisível. É o ferro que fala, a batida que conduz o coletivo, a ponte entre o humano e o orixá.

Segundo Bruno, essa essência se expande no GÁN contemporâneo: o que antes era condução espiritual se transforma em condução criativa e empreendedora. O ferro que antes marcava o ritmo do sagrado agora também molda ideias, constrói caminhos e fortalece mãos que criam. O GAM – Grupo de Artistas de Marica - da tradição, organiza a música; o GAM – contemporâneo, organiza sonhos. “Eu construí esse evento para comprovar e afirmar a participação da África na nossa cultura brasileira, trazendo Obás – Reis da Nigéria – diretamente do Palácio de Ilé-Ifè.

Como sacerdote dos tambores e produtor cultural, minha missão é mostrar a força do reinado africano na nossa formação cultural: as semelhanças com o carnaval, a gastronomia, a moda e, principalmente, o artesanato – independente da vertente, sempre há uma ligação com a África. A África foi a grande bola de impulso para nossa formação cultural e popular”, afirma Bruno Onilú.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 10 de abril – 18h às 21h

Abertura oficial do evento com a visita oficial da Realeza Africana: Oba Apetu Isoro, com pintura ritualística e coroas da consagração real. Haverá também roda de tambores comunitária.

Sábado, 11 de abril – 13h às 19h

Vivências culturais, roda de saberes ancestrais e celebração com tambores. Presença especial de Bash Segun, diretamente da Nigéria — Onilú, dançarino e diretor do centro cultural Omo Yorubá — trazendo a força do tambor, do corpo e da ancestralidade viva. Apresentações musicais ao vivo (tambores, cantigas, violino, berimbau e fusões sonoras), performances artísticas e corporais, gastronomia ancestral e afetiva inspirada nos orixás, Feira Kukambula com artesanato autoral e sustentável, e lançamentos exclusivos do Sítio Abèbè.

SERVIÇO

Evento: Festival Realeza Maricá 2026

Datas: 10 de abril (sexta), das 18h às 21h | 11 de abril (sábado), das 13h às 19h

Local: Sítio Abèbè – Estrada do Rio Fundo, 45 – Caxito, Maricá/RJ

Entrada: Gratuita

Articulação institucional do artesanato: GAM – Grupo de Artistas de Maricá

Produção: Bruno Onilú Ìyá Kell D’Osun

Realização: Sítio Abèbè