Biblioteca A Casa Amarela inaugura espaço cultural na Cinelândia

Na manhã dessa terça-feira (7), a estação Cinelândia se tornou um espaço de celebração da cultura e da leitura com a inauguração da Biblioteca A Casa Amarela, fruto de uma parceria com o MetrôRio. Aberto ao público, o evento reuniu autoridades, passageiros e apaixonados por livros, além de distribuir 100 exemplares como forma de incentivar a leitura entre os usuários do metrô.

“A Casa Amarela nasceu de um sonho coletivo e hoje se torna realidade. Queremos que a biblioteca seja um espaço vivo de troca, reflexão e inclusão”, afirma Pedro do livro, idealizador da Biblioteca A Casa Amarela há 4 anos.

Para Simone Feil, gerente de Comunicação do MetrôRio, a iniciativa é democrática e de grande impacto:

“Ter uma biblioteca em um espaço público de alto fluxo, no coração da área cultural do Centro do Rio, é uma forma de levar cultura a todos".

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Já o secretário municipal de Cultura, Lucas Padilha, destacou o caráter democrático do espaço.

“Trazer a Casa Amarela de Anchieta para a Cinelândia aproxima centro e periferia, valorizando escritores e iniciativas que muitas vezes não circulam”.

Para Danielle Barros, secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, a inauguração celebra o sonho de Pedro.

“Quando eu olho A Casa Amarela aqui na estação Cinelândia, nesse lugar onde passam tantas pessoas, a gente se inspira e deixa florescer a essência que os afazeres do dia tentam roubar de nós. Vida longa à Biblioteca Casa Amarela e que muitas outras estações venham”.

Pedro Botelho, diretor da Veus, empresa de tecnologia na área da saúde, reforçou a sinergia do projeto com a missão da empresa:

“Apoiamos a iniciativa e contribuiremos com atendimentos e testagens rápidas para pessoas em situação de vulnerabilidade"

Conceituada como uma "Biblioteca de Cuidados" da região de Anchieta, A Casa Amarela funcionará na estação Cinelândia de segunda a quinta-feira, das 8h às 19h, e sexta e sábado, das 16h às 19h, com empréstimo gratuito de livros em todo expediente.