Festival do Mar leva gastronomia, música e clima de Semana Santa à orla de Piratininga

Moradores e visitantes de Niterói terão um motivo especial para aproveitar o feriado prolongado da Semana Santa à beira-mar. Entre os dias 2 e 5 de abril, a Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboágua), em Piratininga, recebe o Festival do Mar, evento que reúne gastronomia, música e o clima descontraído típico das praias da cidade.

Realizado pela Associação de Trucks e Feirantes (Atruf), com apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Administração Regional de Camboinhas, Piratininga e Itaipu, o festival promete transformar o espaço em um ponto de encontro para quem aprecia boa comida, música ao vivo e o visual privilegiado da orla.

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Durante os quatro dias de programação, o público poderá experimentar iguarias do mar preparadas na hora, com destaque para pratos à base de camarão, peixes frescos e paella feita ao vivo por cozinheiros especializados. Preparadas em grandes panelas, as receitas vão espalhar aroma e sabor pelo espaço. A proposta é valorizar a culinária ligada ao mar em um ambiente descontraído, onde o público pode circular, provar diferentes pratos e aproveitar o pôr do sol da região.

Além da gastronomia, a música ao vivo será uma das grandes atrações do festival. Os shows acontecem sempre no início da noite, criando uma atmosfera perfeita para quem deseja relaxar após um dia de praia. O repertório passeia por diferentes estilos da música brasileira — do samba ao pagode — com apresentações que prometem embalar o público com ritmos envolventes, percussão marcante e a energia típica das rodas musicais ao ar livre.

A proposta é que famílias, moradores e turistas aproveitem o feriado de Semana Santa em um ambiente agradável, que reúne gastronomia, cultura e música em um dos cenários mais bonitos da cidade.

Programação musical

Quinta-feira (02/04) – Pedro Ivo – 19h e 20h

Sexta-feira (03/04) – Bloody Mary – 18h30 e 20h30

Sábado (04/04) – Nosso Samba – 18h30 e 20h30

Domingo (05/04) – Pagode do Ivanzin – 18h30 e 20h30

Com entrada gratuita, o Festival do Mar deve atrair quem busca boa comida, música e o clima agradável das noites de outono na orla de Piratininga.

Serviço

Festival do Mar

Data: 2 a 5 de abril

Local: Praça Luiz Gomes da Silva (antigo Toboágua), Piratininga

Fotos: Divulgação