Criminosos invadem casa de MC Poze do Rodo e causam prejuízo de R$ 2 milhões; Vídeo!

A casa do cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, também conhecido como MC Poze do Rodo, foi invadida por criminosos na madrugada desta terça-feira (31), que levaram R$ 15 mil em espécie, além de celulares, roupas, perfumes, relógios e joias. O artista teve um prejuízo estimado em R$ 2 milhões.

MC Poze do Rodo, teve dinheiro, celulares, roupas e outros itens roubados | Foto: Reprodução - Instagram

O crime foi denunciado à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), onde o cantor revelou que ele e outras pessoas estavam na residência no momento da invasão. O ato de violência aconteceu de forma cinematográfica e violenta.

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Em depoimento, MC Poze e outras vítimas contaram que os invasores chegaram ao imóvel por volta das 2h30, portando fuzis e pistolas e com os rostos cobertos por capuzes. No total, oito bandidos teriam participado do crime.

As pessoas que estavam na casa foram rendidas, amarradas e agredidas com socos e chutes por quase 40 minutos. Ainda no depoimento, eles contaram que o crime foi filmado pelos invasores.

Durante as ameaças e o roubo de objetos de valor, os bandidos teriam afirmado que o crime era uma ordem de chefes do tráfico.

Para os policiais, o artista disse que os invasores possivelmente invadiram a residência por uma área de mata nos fundos da casa e ainda disse o que poderia ter motivado o crime.





Casa de MC Poze foi invadida durante a madrugada desta terça-feira (31) Divulgação