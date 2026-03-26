Terminam terça-feira (31) as inscrições do Programa de Estágio da Firjan para cursos técnicos e universitários

Terminam na próxima terça-feira (31) as inscrições para o Programa de Estágio da Firjan, voltado a estudantes dos níveis técnico e superior. São cerca de 60 oportunidades, com duração de seis meses a dois anos, carga horária diária de quatro a seis horas e benefícios como bolsa-auxílio, auxílio-refeição, auxílio-transporte, recesso remunerado e seguro de vida. As inscrições devem ser feitas neste link.

Os candidatos selecionados vão atuar em uma empresa considerada um “excelente lugar para trabalhar”, conforme a certificação Great Place To Work® (GPTW), reconhecimento internacional que atesta a qualidade do ambiente de trabalho. O programa está disponível para alunos das áreas de Competitividade, Comunicação, Desenvolvimento e Inovação, Educação, Gestão de Pessoas, Integridade Corporativa, Jurídico, Negócios, Petróleo, Gás e Naval, Planejamento e Finanças, Planejamento Estratégico, Relacionamento, Relações Institucionais, Relações Internacionais, Saúde e Segurança do Trabalho, Suprimentos e Serviços, Tecnologia da Informação, Tecnologia e Inovação.

Estagiária na Firjan SENAI SESI Parque Tecnológico, Carolina de Paula da Silva faz Administração pela Unigranrio e entrou para a federação em abril do ano passado. “Tive a oportunidade de crescer em diversas áreas, especialmente na comunicação. Além disso, participar dos projetos de inovação foi algo muito marcante: buscamos atender demandas e desafios reais da sociedade, e agora quero fazer uma pós-graduação em gestão de projetos. Esse estágio não apenas ampliou meus conhecimentos técnicos, mas fortaleceu minha confiança, senso de responsabilidade e visão profissional, sendo uma experiência fundamental na minha trajetória”, disse Carolina.

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Inscrições e processo seletivo

O processo de seleção do programa começa com a inscrição on-line no site da Firjan, seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final. Para participar, é preciso estar matriculado e com frequência comprovada. No caso do nível técnico, caso já tenha concluído o curso, o interessado deverá apresentar uma declaração informando a necessidade de realizar a carga horária obrigatória de estágio. Já no nível superior, é preciso estar cursando no mínimo o 3º período da faculdade e estando no mínimo a 12 meses da data de conclusão da graduação.

“Nosso programa atua no desenvolvimento de talentos, incentivando a preparação profissional e a constante atualização do nosso ambiente organizacional. Os participantes têm contato direto com a realidade da carreira escolhida, adquirindo aprendizado prático e integrando-se às atividades, fluxos de trabalho e iniciativas estratégicas da instituição”, enfatiza Cintia Miranda, gerente de Performance, Governança e Experiência da Firjan.

O estagiário terá ainda a oportunidade de fazer trilhas de capacitação e desenvolvimento, abordando fatores técnicos da formação acadêmica universitária ou da escola técnica. E conta, ainda, com um canal de comunicação para discussões e sugestões e, até mesmo, para rodas de diálogo com executivos da federação.