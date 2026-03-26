Projeto Caixa Mágica promove ação social gratuita com cultura, esporte e lazer em Niterói

De acordo com a coordenadora da instituição, Leidemar Carias de Almeida, a proposta vai além do entretenimento - Foto: Divulgação

De acordo com a coordenadora da instituição, Leidemar Carias de Almeida, a proposta vai além do entretenimento - Foto: Divulgação

No próximo sábado (28), das 10h às 13h, o Projeto Caixa Mágica realiza uma ação social gratuita voltada para crianças e famílias na região de Piratininga, em Niterói. O evento acontece no Campo da Rua 12, localizado na Avenida Celso Kelly, e promete uma manhã de integração, diversão e cidadania.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso à cultura, ao esporte e a atividades educativas, fortalecendo vínculos comunitários e promovendo inclusão social. A programação inclui apresentações de mágica, malabares, futebol, capoeira, brincadeiras educativas, além de brinquedos infláveis e distribuição de lanches gratuitos.

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De acordo com a coordenadora da instituição, Leidemar Carias de Almeida, a proposta vai além do entretenimento. “Queremos promover cultura, esporte e inclusão social para investir em um futuro melhor. Nossa ação reunirá crianças e mães em um dia especial, com atividades que estimulam aprendizado, convivência e alegria”, destaca. A ação é aberta ao público e não requer inscrição prévia.

Segundo Leidemar Carias, o trabalho da instituição é guiado pelo compromisso com a transformação e pelo desejo de criar oportunidades para todos, incluindo pessoas com deficiência e idosos. "Promovemos educação e cultura entre as crianças de Piratininga através da integração da comunidade e do território, utilizando o contraturno escolar a nosso favor. Desenvolvemos os projetos geladeira de livros, oficinas de artes, reforço escolar e brincadeiras antigas", explica Leidemar.

Serviço:

Local: Campo da Rua 12 – Avenida Celso Kelly, Piratininga, Niterói

Data: 28 de março (sábado)

Horário: das 10h às 13h

Entrada: gratuita