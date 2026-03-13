Oscar 2026: Saiba onde assistir a premiação em Niterói

O filme, estrelado por Wagner Moura, estreou no último sábado (7) no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

O filme, estrelado por Wagner Moura, estreou no último sábado (7) no catálogo da Netflix - Foto: Divulgação

A cerimônia do Oscar está chegando e, se tem Brasil, é Copa do Mundo. Neste domingo (15), milhares de pessoas estarão conectadas na premiação para saber se chega algum troféu para o filme 'O Agente Secreto', e Niterói não vai ficar de fora.

Certos espaços da cidade vão abrir às portas para receber a população niteroiense para assistir a premiação que começa às 20 horas e segue até aproximadamente às 23h. Dentre as indicações brasileiras estão Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator e Melhor Direção de Elenco para o longa, e Melhor Fotografia para Adolpho Veloso, por 'Sonhos de Trem'.

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Além da apresentação, terá pista de dança com DJ e Vj | Foto: Divulgação

Em Icaraí, no Cine Arte UFF, a entrada é gratuita e a retirada de ingressos começa às 18 horas, com direito a pipoca! Às 19 horas vai ter uma pista de dança com temática de cinema, comandada pela DJ Bella Cristo e participação de VJ Matheus Marins.

Dentro da pista de dança, terão musicas inspiradas em obras cinematográfica e músicas marcantes das décadas de 80, 90 e 2000; trazendo uma mistura de house e releituras atuais de clássicos. Os visuais serão marcados por uma projeção que entrelaça imagem e som, unindo cultura pop e cinema em um lugar só.

O evento será dedicado aos clientes que possuem cartão fidelidade | Foto: Divulgação

Próximo ao Centro, em São Domingos, a Reserva Cultural aposta na interatividade, com um bolão dos vencedores do Oscar. O evento tem como foco principal quem possui o cartão de fidelidade; quem tiver o cartão com pelo menos um carimbo, terá direito a um ingresso.

Além disso, o evento terá DJ, apostas com premiação, quizz e um brinde ao cinema, com a primeira taça patrocinada pela dona da festa. A transmissão terá tradução simultânea. Quem tiver interesse em participar do bolão, ele estará disponível das 18h às 20h30, por meio de QR Code na recepção.

Programação

18h – Abertura do bolão (votação até 20h30)

19h30 – Retirada de pulseira (apresente seu ingresso e retire a pulseira na recepção)

21h – 00h – Transmissão da cerimônia (com tradução simultânea)

*Os horários podem sofrer pequenas variações próximos à data

Evento vai contar com apresentação de frevo pernambucano | Foto: Divulgação

Por último, mas não menos importante, às margens da Baía de Guanabara, o Teatro Popular Oscar Niemeyer vai ter a transmissão por meio de telões e, com apoio da prefeitura, a apresentação do "Frevos do Décio", do pernambucano, Décio Rocha, parceiro de Zeca Baleiro e participação da cantora Daíra.

O evento terá entrada gratuita às 19 horas, com mediação da atriz, Ana Carolina Sauwen.

O Agente Secreto e Sonhos de Trem estão disponíveis na Netflix.