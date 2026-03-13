Espaço Cultural dos Correios Niterói recebe a exposição 'Matriarte – Território Feminino'

O Espaço Cultural dos Correios recebe, até 04 de abril de 2026, a exposição Matriarte – Território Feminino, uma ocupação que reúne as artistas Cíntia Ferreira, Jaguatirika, Marê Celeste e Rosa Miranda em um percurso imersivo pelas múltiplas expressões do feminino na arte contemporânea. A exposição é apresentada pela Fundação de Artes de Niterói.

A mostra articula diferentes linguagens — pintura, fotografia, desenho, mural, instalação, escrita e audiovisual — propondo uma experiência não linear, na qual as obras se conectam por temas como ancestralidade, memória, corpo, território e resistência. Cada artista ocupa uma sala expositiva, preservando a singularidade de sua produção, ao mesmo tempo em que constrói diálogos conceituais e sensoriais ao longo do percurso.

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A exposição nasce do encontro entre mulheres diversas — negras, indígenas, trans — e das muitas linguagens que atravessam suas criações. Pintura, fotografia, desenho, mural, instalação, escrita e audiovisual se entrelaçam em uma experiência sensorial que convoca temas como ancestralidade, corpo, memória, território e resistência.

O eixo simbólico da exposição é a Sala H, espaço de convergência que abriga uma instalação coletiva concebida pelas quatro artistas. Longe de representar um início ou encerramento, esse núcleo propõe uma experiência ritual e relacional, onde as poéticas individuais se entrelaçam em um gesto comum, evocando o feminino como território vivo de criação e transformação.

Matriarte – Território Feminino reafirma o papel das mulheres na produção artística contemporânea e convida o público a uma experiência de escuta, atravessamento e reconhecimento, ampliando os sentidos do que entendemos por arte, corpo e pertencimento.

Serviço

Matriarte - Território Feminino com obras de Cintia Ferreira, Jaguatirika, Marê Celeste e Rosa Miranda

Visitação: até 04 de abril

Horário: Segunda a sexta, das 11h às 18h. Sábado, das 13h às 18h (Exceto Feriados)

Local: Espaço Cultural Correios

Endereço: Av. Visconde do Rio Branco, 481 - Centro, Niterói

Entrada gratuita