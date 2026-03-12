Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2168 | Euro R$ 6,0103
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial em comemoração aos 60 anos de Ultraman

Exposição reúne itens da coleção de Marco Aurélio Jardim e convida o público a conhecer de perto o universo do icônico herói japonês que marcou gerações

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 12 de março de 2026 - 19:59
Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial em comemoração aos 60 anos de Ultraman
Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial em comemoração aos 60 anos de Ultraman -

Os fãs da cultura pop e da clássica série japonesa já têm um encontro marcado em Itaboraí. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) recebe, a partir do dia 19 de março, às 17h, a exposição “Ultraman: Arte, Ação e o Universo Ultra”, que celebra os 60 anos da icônica série. A exposição permanecerá disponível para visitação até o dia 9 de maio. O espaço expositivo está localizado no Itaboraí Plaza Shopping, sala 1113, onde funciona a Casa de Cultura.

A mostra reúne itens da coleção do colecionador Marco Aurélio Jardim e apresenta ao público peças que retratam o universo do herói que marcou gerações. A iniciativa busca aproximar crianças, jovens e adultos da cultura pop japonesa, destacando a importância histórica e artística da franquia.

Serviço – Exposição: Ultraman: Arte, Ação e o Universo Ultra

Leia também: 

Presidente Lula sanciona lei que cria a Política de Acolhimento e Manejo de Animais Resgatados (Amar)

Maricá: Dilsinho e Naiara Azevedo são atrações da Festa de São José em 2026

Abertura: 19 de março, às 17h

Período de visitação: de 19/03 a 09/05

Endereço: Rod. Governador Mário Covas, KM295 – Três Pontes, Itaboraí – RJ, 24809-234 – Itaboraí Plaza Shopping, sala 1113

Informações: (21) 2635-4281 | WhatsApp: (21) 98985-8727

Tags:

Casa da Cultura Itaboraí

Matérias Relacionadas