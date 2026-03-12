Casa de Cultura de Itaboraí recebe exposição especial em comemoração aos 60 anos de Ultraman - Foto: Divulgação

Os fãs da cultura pop e da clássica série japonesa já têm um encontro marcado em Itaboraí. A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) recebe, a partir do dia 19 de março, às 17h, a exposição “Ultraman: Arte, Ação e o Universo Ultra”, que celebra os 60 anos da icônica série. A exposição permanecerá disponível para visitação até o dia 9 de maio. O espaço expositivo está localizado no Itaboraí Plaza Shopping, sala 1113, onde funciona a Casa de Cultura.

A mostra reúne itens da coleção do colecionador Marco Aurélio Jardim e apresenta ao público peças que retratam o universo do herói que marcou gerações. A iniciativa busca aproximar crianças, jovens e adultos da cultura pop japonesa, destacando a importância histórica e artística da franquia.

Serviço – Exposição: Ultraman: Arte, Ação e o Universo Ultra

Abertura: 19 de março, às 17h

Período de visitação: de 19/03 a 09/05

Endereço: Rod. Governador Mário Covas, KM295 – Três Pontes, Itaboraí – RJ, 24809-234 – Itaboraí Plaza Shopping, sala 1113

Informações: (21) 2635-4281 | WhatsApp: (21) 98985-8727