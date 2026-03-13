Porto da Pedra abre as portas para a empregabilidade feminina com feira de oportunidades
O Tigre de São Gonçalo realizará, em sua quadra, no próximo dia 19 de março, das 09h às 16h, a feira de empregabilidade EmpregaMulher, iniciativa voltada exclusivamente para a geração de oportunidades profissionais para mulheres
O evento reunirá empresas parceiras que estarão no local recebendo currículos e apresentando vagas de estágio, jovem aprendiz e contratação em regime CLT. A ação é aberta a candidatas a partir de 14 anos, que devem comparecer levando currículo impresso.
Entre as empresas confirmadas estão CIEE Rio, Venancio, Supermercados Padrão do Fonseca e SM Supermarket, que participarão com equipes de recrutamento para realizar atendimentos ao longo do dia.
“Acreditamos muito no poder da oportunidade. Muitas mulheres têm talento, vontade de trabalhar e crescer, mas nem sempre conseguem acesso direto às empresas. A feira EmpregaMulher nasce justamente para aproximar essas candidatas do mercado de trabalho e abrir portas. Para o Porto da Pedra, que tem uma ligação muito forte com a comunidade, é uma grande satisfação promover uma ação que fortalece a autonomia e o protagonismo feminino”, destaca a diretora administrativa, Francine Montibelo.
A feira acontecerá na quadra do Porto da Pedra, localizada na Travessa João Silva, 84, em São Gonçalo.
Serviço:
EmpregaMulher – Feira de Empregabilidade
Data: 19 de março
Horário: 9h às 16h
Local: Quadra do Porto da Pedra – Travessa João Silva, 84 – São Gonçalo
— Vagas de estágio, jovem aprendiz e CLT
— A partir de 14 anos
— Necessário levar currículo