Porto da Pedra abre as portas para a empregabilidade feminina com feira de oportunidades

O evento reunirá empresas parceiras que estarão no local recebendo currículos e apresentando vagas de estágio, jovem aprendiz e contratação em regime CLT. A ação é aberta a candidatas a partir de 14 anos, que devem comparecer levando currículo impresso.

Entre as empresas confirmadas estão CIEE Rio, Venancio, Supermercados Padrão do Fonseca e SM Supermarket, que participarão com equipes de recrutamento para realizar atendimentos ao longo do dia.

“Acreditamos muito no poder da oportunidade. Muitas mulheres têm talento, vontade de trabalhar e crescer, mas nem sempre conseguem acesso direto às empresas. A feira EmpregaMulher nasce justamente para aproximar essas candidatas do mercado de trabalho e abrir portas. Para o Porto da Pedra, que tem uma ligação muito forte com a comunidade, é uma grande satisfação promover uma ação que fortalece a autonomia e o protagonismo feminino”, destaca a diretora administrativa, Francine Montibelo.

A feira acontecerá na quadra do Porto da Pedra, localizada na Travessa João Silva, 84, em São Gonçalo.

Serviço:

EmpregaMulher – Feira de Empregabilidade

Data: 19 de março

Horário: 9h às 16h

Local: Quadra do Porto da Pedra – Travessa João Silva, 84 – São Gonçalo

— Vagas de estágio, jovem aprendiz e CLT

— A partir de 14 anos

— Necessário levar currículo