Porto da Pedra anuncia Alex Carvalho e Caio Cidrini como carnavalescos para o Carnaval 2027

O Unidos do Porto da Pedra já tem nova dupla de carnavalescos para o próximo desfile na Marquês de Sapucaí. Alex Carvalho e Caio Cidrini chegam ao Tigre de São Gonçalo para comandar o desenvolvimento artístico do Carnaval 2026. Alex Carvalho tem 26 anos e é cenógrafo e artista plástico, com experiência em exposições e espetáculos diversos. Já Caio Cidrini, de 32 anos, é publicitário formado pela PUC-Rio e mestrando em História da Arte pela UERJ.

A dupla chega ao Porto da Pedra para iniciar um novo capítulo em sua trajetória no carnaval carioca, assumindo a missão de desenvolver o desfile do Tigre de São Gonçalo para o próximo Carnaval.

“A gente ficou muito feliz, porque ter a oportunidade de colaborar com o carnaval de uma escola como a Porto da Pedra é a certeza de um trabalho aguerrido, com uma comunidade de presença e do suporte necessário para darmos esse passo na nossa carreira. Nós chegamos aqui com uma linguagem artística cada vez mais desenvolvida, mais experimentados na Sapucaí e convictos que a escola vai se orgulhar do que estamos preparando para 2027.” destacou a dupla.