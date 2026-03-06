6ª Teia Nacional dos Pontos de Cultura tem nova data: maio de 2026

O Ministério da Cultura (MinC) informou nessa quinta-feira (5) a nova data da 6ª Teia Nacional – Pontos de Cultura pela Justiça Climática. O evento, considerado o maior encontro dos pontos de cultura do país, ocorrerá de 19 a 24 de maio de 2026, no Espírito Santo, no município de Aracruz. Em breve, será aberto o credenciamento dos participantes.

Segundo o comunicado oficial da Comissão Organizadora, composta por governo e sociedade civil, o objetivo da mudança é garantir a plena realização da programação cultural e artística do evento, com segurança, acolhimento e qualidade de recepção do público envolvido e o atendimento de suas especificidades.

Apesar da mudança no calendário, o planejamento da programação e as parcerias institucionais permanecem inalterados. Além disso, a primeira etapa do processo — que envolveu fóruns e Teias estaduais em 26 unidades da federação — já foi concluída e, portanto, segue com os mesmos prazos para o envio dos relatórios.

A Comissão Organizadora ressalta ainda que, pela primeira vez na história das Teias, o evento conta com uma articulação entre os três níveis federativos (União, Estados e Municípios) e a sociedade civil. Esta edição é marcada também pela forte integração com o território capixaba. O evento prevê uma interação direta com 12 aldeias indígenas (etnias Tupiniquim e Guarani); comunidades quilombolas da região e a rede local de pontos e pontões de cultura.

O tempo adicional de preparação contribuirá para uma escuta mais qualificada dos fazedores de cultura; a promoção de ações formativas para as delegações, a organização de fóruns regionais e o alinhamento entre os diversos atores e parceiros envolvidos.

O principal objetivo da 6ª Teia Nacional é ser um espaço de articulação, participação social e construção da Política Nacional de Cultura Viva (PNCV), que há mais de 20 anos reconhece entidades e grupos culturais comunitários.

Serviço

Para esclarecimentos adicionais, os pontos de cultura devem entrar em contato pelo e-mail: teia2026@cultura.gov.br. Acesse: https://www.gov.br/culturaviva/pt-br .