BioParque do Rio promove nova Sessão Azul para pessoas com TEA neste domingo (8)

Localizado dentro da Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio é um moderno centro de conservação da fauna - Foto: Divulgação

O BioParque do Rio realiza, no domingo, 8 de março de 2026, mais uma edição da Sessão Azul, iniciativa voltada a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). A ação oferece um período exclusivo de visitação, das 8h30 às 10h, antes da abertura ao público geral, proporcionando uma experiência mais silenciosa, acolhedora e com menor estímulo sensorial.

Durante esse horário especial, pessoas com TEA têm entrada gratuita no parque, mediante comprovação na bilheteria. Cada visitante poderá estar acompanhado por até três pessoas, que pagam meia-entrada no valor de R$ 34,50 cada. A partir das 10h, o espaço passa a funcionar normalmente para o público em geral.

Para garantir conforto e organização, os ingressos destinados aos acompanhantes serão disponibilizados no site nos horários de 8h30, 9h e 9h30, com limite inicial de 300 ingressos por horário. A proposta é manter o fluxo reduzido de visitantes, favorecendo uma vivência mais tranquila e segura durante a Sessão.

Realizada em parceria com o projeto Sessão Azul, a iniciativa integra as ações do BioParque voltadas à inclusão, acessibilidade e respeito à diversidade. Durante o período exclusivo, o ambiente permanece mais vazio e silencioso, contribuindo para o bem-estar do público atendido.

Fora do horário da Sessão Azul, pessoas com TEA têm direito à meia-entrada, assim como um acompanhante, conforme a legislação vigente.

Serviço

Sessão Azul no BioParque do Rio

Data: Domingo, 8 de março de 2026

Horário: Das 8h30 às 10h (acesso exclusivo para pessoas com TEA)

Local: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n – São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ

Ingressos

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista: Entrada gratuita, mediante comprovação na bilheteria (válida exclusivamente durante o horário da Sessão Azul)

Acompanhantes (até 3 por pessoa com TEA): Meia-entrada – R$ 34,50 (vendas no site e na bilheteria)

Importante

As vagas são limitadas

A gratuidade é válida apenas entre 8h30 e 10h

Após esse horário, aplicam-se as regras regulares de meia-entrada para pessoas com TEA e um acompanhante, conforme legislação vigente.