Viradouro invade Amaral Peixoto neste sábado com presença de Juliana Paes

Neste sábado (7), a escola de samba Unidos do Viradouro vai agitar a Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro de Niterói, a partir das 19h30, para comemorar o tetracampeonato do Grupo Especial do Carnaval carioca.

O desfile promete reunir integrantes da escola, artistas e componentes que fizeram parte do espetáculo campeão apresentado no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Uma novidade será a participação do novo casal de mestre-sala e porta-bandeira Phelipe Lemos e Marcella Alves defendendo o pavilhão da Viradouro.

Entre os nomes confirmados também estão o da atriz Juliana Paes, que voltou este ano ao posto de rainha de bateria após 17 anos, e o mestre de bateria Mestre Ciça, homenageado no enredo “Pra cima, Ciça!”, desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon. O público também poderá rever parte do elenco da premiada comissão de frente, além de adereços marcantes do desfile, como o leão cenográfico e os tambores que marcaram a abertura da apresentação criada pelos coreógrafos Rodrigo Negri e Priscilla Mota. Já o intérprete Wander Pires, que fará seu quarto desfile consecutivo pela agremiação, promete animar o público com mais um show.

Mais cedo, a Virando Esperança, escola mirim da Viradouro, também fará sua apresentação, a partir das 16h. A apresentação promete emocionar o público.