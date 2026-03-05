Britney Spears é presa por dirigir sob efeito de álcool

Britney Spears foi detida na noite de quarta-feira (4) por dirigir alcoolizada ou sob efeito de substâncias, de acordo com o site TMZ. De acordo com registros policiais obtidos pelo site de celebridades, a cantora foi algemada pela patrulha rodoviária por volta das 21h30, no condado de Ventura, na Califórnia, e fichada pela delegacia às 3h da manhã. A artista foi liberada por volta das 6h desta quinta-feira. A equipe da cantora não se manifestou oficialmente sobre a detenção.

Não é a primeira vez que Spears se envolve em problemas legais. Ela foi acusada de contravenção por atropelamento com fuga em 2007, acusação que foi posteriormente arquivada após ela pagar os danos. Spears deverá comparecer ao tribunal em 4 de maio.