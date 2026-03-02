Eliana já tem data de estreia do seu novo programa aos domingos na Globo

Eliana, de 53 anos, retorna às telas nas tardes de domingo da TV Globo no dia 15 de março, a partir das 13h55. A apresentadora comandará o programa “Em Família com Eliana”, que une música, competição e histórias emocionantes.

Na atração, ela entrevistará famílias musicais famosas, receberá convidados e comentará vídeos que viralizaram nas redes sociais. O programa vai promover também uma competição musical, onde os participantes mostrarão seus talentos e serão avaliados por um time de jurados formado por famosos e pela plateia.

Leia também:

'Ópera do Malandro' chega em nova montagem ao Teatro Municipal de São Gonçalo

São Gonçalo irá receber Festival do Morango dias 13 a 15 de março



Na chamada do programa, divulgada pela TV Globo nesta sexta-feira (25), Eliana relembra sua história na televisão e sua trajetória pessoal.

