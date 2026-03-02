Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,1964 | Euro R$ 6,0689
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Eliana já tem data de estreia do seu novo programa aos domingos na Globo

Estreia acontece no dia 15 de março, a partir das 13h55

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 02 de março de 2026 - 13:37
A apresentadora comandará o programa “Em Família com Eliana”
A apresentadora comandará o programa “Em Família com Eliana” -

Eliana, de 53 anos, retorna às telas nas tardes de domingo da TV Globo no dia 15 de março, a partir das 13h55. A apresentadora comandará o programa “Em Família com Eliana”, que une música, competição e histórias emocionantes.

Na atração, ela entrevistará famílias musicais famosas, receberá convidados e comentará vídeos que viralizaram nas redes sociais. O programa vai promover também uma competição musical, onde os participantes mostrarão seus talentos e serão avaliados por um time de jurados formado por famosos e pela plateia.

Leia também: 

'Ópera do Malandro' chega em nova montagem ao Teatro Municipal de São Gonçalo

São Gonçalo irá receber Festival do Morango dias 13 a 15 de março

Na chamada do programa, divulgada pela TV Globo nesta sexta-feira (25), Eliana relembra sua história na televisão e sua trajetória pessoal.

Matérias Relacionadas