Fundadora do Candongueiro, dona Hilda, morre em Niterói
A morte foi confirmada pelo filho dela, Ivan Mendes, por meio das redes sociais
Hilda Maria, fundadora do Candongueiro, a roda de samba mais tradicional da cidade, morreu na manhã deste domingo (1). Referência da cultura popular de Niterói, Dona Hilda estava internada desde sábado (28) e sofreu uma parada cardíaca em decorrência de uma infecção grave.
A morte foi confirmada pelo filho dela, Ivan Mendes, por meio das redes sociais. O enterro aconteceu na tarde desta segunda-feira (2), às 13h, no Crematório e Cemitério Ecológico Memorial Campo da Paz, em Várzea das Moças, em Niterói. Ao lado do marido, Ilton Mendes, Hilda fundou a roda de samba que funciona em Pendotiba há 35 anos.
O Candongueiro já foi palco de apresentações de grandes artistas como Beth Carvalho, Arlindo Cruz, Monarco, Luiz Carlos da Vila, Moacyr Luz, Dudu Nobre, Dona Ivone Lara e Velha Guarda da Portela, entre outros. O espaço também é conhecido por dar oportunidades para músicos em início de carreira.