Instrutor sofre queda em salto de parapente no Parque da Cidade em Niterói; Vídeo!

Uma cena que assustou e dominou as redes sociais neste fim de semana no Parque da Cidade, em Niterói. Um instrutor de parapente caiu em meio à mata logo após deixar a área de decolagem.

O vídeo já conta com mais de 7,7 milhões de visualizações foi gravado na última sexta-feira (27) e mostra o momento exato em que o profissional se atrapalha na preparação do voo e despenca.

Nas imagens é possível observar a falha de movimentos durante a saída da rampa. Ao tomar a frente na decolagem, o instrutor acaba se enroscando com o piloto e o turista que voariam em seguida e caiu logo após a tentativa. O impacto na área de mata provocou pânico em quem assistia à cena, mas apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves e passa bem. Uma grande rede de segurança instalada na área amortizou o impacto e evitou consequências mais graves.





Reprodução/Redes Sociais