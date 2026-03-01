Casa das Artes de SG inaugura exposição sobre a imigração alemã

Além de apresentar dados históricos, o conteúdo propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos imigrantes e as transformações vividas na reconstrução de suas identidades - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

Além de apresentar dados históricos, o conteúdo propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos imigrantes e as transformações vividas na reconstrução de suas identidades - Foto: Divulgação - Fabio Guimarães

A Casa das Artes de São Gonçalo inaugurou, na noite desta sexta-feira (27), a “Exposição da Imigração”, que passa a integrar a programação cultural do espaço, com classificação livre e entrada gratuita. A abertura reuniu representantes da área cultural, pesquisadores e público interessado em conhecer um importante recorte da história da imigração no Estado do Rio de Janeiro.

Produzida pelo Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, vinculado à Faculdade de Formação de Professores (FFP), campus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) em São Gonçalo, a mostra tem como tema “Imigração Alemã no Rio de Janeiro” e celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil.

Dividida em cinco módulos, com banners ilustrativos, documentos e imagens históricas, a exposição retrata os fluxos imigratórios dos povos de língua alemã entre 1820 e 1945, destacando que 234.579 germânicos imigraram para o Brasil entre 1820 e 1839, tornando-se o quarto maior grupo estrangeiro no país no período.

Composta por uma estrutura em tecido tipo lona, distribuída ao longo de cerca de 40 metros, a mostra proporciona uma experiência visual imersiva ao público. Além de apresentar dados históricos, o conteúdo propõe uma reflexão sobre os desafios enfrentados pelos imigrantes e as transformações vividas na reconstrução de suas identidades no Brasil, bem como as trocas culturais estabelecidas nas regiões onde se fixaram.

Durante a abertura do evento, o professor Rui Aniceto Nascimento Fernandes, professor de História na FFP/UERJ e vice-coordenador do Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, destacou a importância da iniciativa.

“Hoje estamos retomando uma tradição desse diálogo com a Secretaria de Cultura para que as nossas atividades possam estar se integrando aos espaços culturais da cidade e hoje é ainda mais importante porque essa exposição vem para comemorar o bicentenário da imigração alemã no Brasil e é muito bom para a gente contar um pouco dessa história que faz parte de São Gonçalo”.

A exposição conta com o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e do Consulado-Geral da Alemanha no Rio de Janeiro. A equipe de curadoria, pesquisa e texto é formada por Luís Reznik, Luis Edmundo de Souza Moraes, Rui Aniceto Nascimento Fernandes, Julianna Carolina Oliveira Costa, Vanessa Mendonça Leite e Marcelo Macedo de Almeida, com projeto gráfico assinado por Nancy Torres.

Serviço:

Horário de funcionamento: terça a sexta, das 10h às 18h; sábado, das 10h às 16h

Classificação: Livre

Ingresso: Entrada franca