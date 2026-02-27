Pai da influenciadora Duda Freire é preso por tráfico de drogas

O pai da influenciadora Duda Freire foi preso em Goiânia por um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, de acordo com a Polícia Militar. A prisão de Dyego Hilario Tocafundo, de 46 anos, aconteceu na última quinta-feira (26), na Rua 132, no Setor Marista. Duda é uma das melhores amigas da empresária Virgínia Fonseca e tem quase 3 milhões de seguidores nas redes sociais. Ela começou a carreira aos 15 anos, é estudante de marketing, modelo, mostra o dia a dia de viagens e treino aos seguidores.

De acordo com as informações divulgadas pela corporação, Dyego tem uma condenação transitada em julgado. A equipe conseguiu localizá-lo após buscas com base em informações repassadas pela Agência Local de Inteligência. O mandado de prisão contra o pai da influenciadora foi expedido em julho de 2025. Ele possui diversas passagens registradas em Goiás pelo crime de tráfico de drogas, atuando na modalidade “delivery”, com foco em regiões de alto padrão na capital.

Segundo o documento Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), a prisão para o cumprimento da condenação é definitiva, com regime prisional fechado. O suspeito foi encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Goiânia..