Seu Jorge é acusado de plágio por canções "Carolina", "Tive Razão" e outras

O músico Seu Jorge, conhecido por sucessos como "Burguesinha" e "Amiga da Minha Mulher", vai ter que responder uma acusação de plágio de diversas músicas de seu repertório das últimas décadas. O processo acontece por conta de uma decisão da 18ª Vara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que anulou uma sentença que extinguia um processo dos músicos Ricardo Garcia e Kiko Freitas, que o acusam de tomar certas composições.

Segundo os dois autores da acusação, existia uma parceria entre os músicos desde 1997 e o cantor teria se apropriado das canções “Carolina”, “Tive razão”, “Gafieira S. A.”, “Chega no suingue”, “She will” e “Não tem”, que seriam registradas apenas no nome de Jorge.

A defesa de Ricardo e Kiko afirma que a ação é específica de plágio. A desembargadora do caso, Maria Regina Nova, que vai ser relatora da apelação, vai levar o caso de volta ao estágio de instrução probátoria, momento de apuração, entrevista e coleta de dados de provas que foram entregues anteriormente.

Em entrevista ao "O Globo", a advogada Deborah Sztajnberg, representante dos músicos, disse que a comprovação de autoria não depende de uma única prova, e que a estratégia será de produzir provas técnicas e documentais. Ela também afirma que o processo passou por diversos entraves desde problemas de localização, visto que o caso começou em Brasília, onde os autores residem e foi transferido para o Rio de Janeiro, e a deterioração de fitas antigas com gravações das músicas.

A assessoria de Seu Jorge informou que o cantor não irá se manifestar pessoalmente sobre o caso, visto que o processo voltou para "Juízo de Primeira Instância apenas para a colheita de prova oral e seguirá os seus trâmites até nova decisão”.