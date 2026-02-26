Evento Rio Cultura & Saúde agita a praia de São Conrado neste fim de semana

O fim de semana vai ser agitado na Praia de São Conrado com a chegada do Rio Cultura & Saúde. O evento acontece na Arena Sanca, montada na faixa de areia em frente ao quiosque QuiQui. A programação oferecida é gratuita e para todas as idades, integrando música, esportes, debates sobre bem-estar e sustentabilidade, além de atividades voltadas para crianças. O objetivo é transformar o espaço em ponto de encontro para valorizar o estilo de vida carioca.

O cronograma de sábado (28) começa cedo, às 9h, com aula de ioga conduzida por Ju Guimarães, seguida de bate-papo sobre wellness e gastronomia com Thay Saraiva, Daniel Pinho e a própria professora. Os visitantes poderão ainda praticar beach tennis e participar de atividades infantis. No fim da tarde, Rodrigo Lório se apresenta às 17h e o encerramento será por conta da banda Oriente às 18h30.

No domingo (29), o dia começa com um treino funcional comandado por Diogo Pacheco, e às 10h acontece o debate com o tema “Para onde vai o nosso lixo?”, com Pedro Herbran e Binho da Reciclagem. A manhã também contará com futevôlei, atividades para crianças e uma atividade de limpeza da praia às 11h30. Durante a tarde, Gabi Melim sobe ao palco às 17h, e o grupo Lagum encerra a programação musical às 18h30. Durante os intervalos dos show, o DJ João Pedro comanda a música, dentro do Projeto Música no Deck, com curadoria das rádios Mix Rio FM e Nova Paradiso FM.