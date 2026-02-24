Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Lollapalooza 2026: Confira os horários dos shows e destaques internacionais

Entre os destaques estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 24 de fevereiro de 2026 - 14:13
O festival divulgou line-up detalhado com horários e palcos
O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou nesta terça-feira (24) a programação completa com os horários de seus shows. O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março, com início das apresentações dos headliners previsto para às 21h30.

A edição deste ano contará com 71 atrações, incluindo 38 artistas brasileiros, 33 internacionais e 17 que se apresentam pela primeira vez no país. Entre os destaques estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex. Os ingressos têm valores a partir de R$ 546,50.

Para Sabrina Carpenter, a participação marca seu retorno ao Brasil, após ter aberto shows da “Eras Tour” de Taylor Swift em 2023. Já Chappell Roan, que se tornou conhecida no início de 2024, fará sua estreia no país, consolidando-se como uma das artistas em ascensão do pop internacional.

O festival divulgou ainda o line-up detalhado com horários e palcos, garantindo opções para diferentes estilos musicais e permitindo que o público organize sua experiência nos três dias de evento.

SERVIÇOS 

Sexta‑feira – 20 de março

Palco Budweiser

12h45 – Stefanie

14h45 – Negra Li

16h55 – Blood Orange

19h05 – Doechii

21h30 – Sabrina Carpenter (headliner)

Palco Samsung Galaxy

12h00 – 89 FM

13h40 – Terraplana

15h50 – Viagra Boys

18h00 – Interpol

20h10 – Deftones (headliner)

Palco Flying Fish

12h45 – Worst

14h45 – Scalene

16h55 – Ruel

19h05 – Men I Trust

21h30 – Edson Gomes

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Camila Jun

13h00 – Bruna Strait

14h15 – Atkö

15h30 – Aline Rocha

16h45 – Horsegiirl

18h00 – DJ Diesel aka Shaq

19h15 – Bunt.

20h30 – Ben Böhmer

22h15 – Kygo

Sábado – 21 de março

Palco Budweiser

12h45 – Jadsa

14h45 – Agnes Nunes

16h55 – Marina

19h05 – Lewis Capaldi

21h30 – Chappell Roan (headliner)

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Hurricanes

13h40 – Varanda

15h50 – Foto em Grupo

18h00 – Cypress Hill

20h10 – Skrillex (headliner)

Palco Flying Fish

12h45 – Artur Menezes

14h45 – Cidade Dormitório

16h55 – The Warning

19h05 – TV Girl

21h30 – RIIZE

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Blackat

13h00 – Marcelin O Brabo

14h15 – Crizin da Z.O.

15h30 – Febre90s

16h45 – N.I.N.A

18h00 – Hamdi

19h15 – 2Hollis

20h30 – Mu540

22h00 – Brutalismus 3000

Domingo – 22 de março

Palco Budweiser

12h45 – Papisa

14h45 – Mundo Livre S/A

16h55 – Djo

19h05 – Turnstile

21h30 – Tyler, The Creator (headliner)

Palco Samsung Galaxy

12h00 – Jonabug

13h40 – Nina Maia

15h50 – Royel Otis

18h00 – Addison Rae

20h10 – Lorde (headliner)

Palco Flying Fish

12h45 – Papangu

14h45 – Oruã

16h55 – Balu Brigada

19h05 – FBC

21h30 – Katseye

Palco Perry’s by Fiat

12h00 – Flávia Durante

13h00 – Entropia

14h00 – Analu

15h15 – Alírio

16h30 – Idlibra

17h45 – Zopelar

19h00 – RØZ

20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U

21h45 – Peggy Gou

