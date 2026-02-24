Lollapalooza 2026: Confira os horários dos shows e destaques internacionais
Entre os destaques estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex
O Lollapalooza Brasil 2026 anunciou nesta terça-feira (24) a programação completa com os horários de seus shows. O festival acontece no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, nos dias 20, 21 e 22 de março, com início das apresentações dos headliners previsto para às 21h30.
A edição deste ano contará com 71 atrações, incluindo 38 artistas brasileiros, 33 internacionais e 17 que se apresentam pela primeira vez no país. Entre os destaques estão Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Lorde, Chappell Roan, Deftones e Skrillex. Os ingressos têm valores a partir de R$ 546,50.
Para Sabrina Carpenter, a participação marca seu retorno ao Brasil, após ter aberto shows da “Eras Tour” de Taylor Swift em 2023. Já Chappell Roan, que se tornou conhecida no início de 2024, fará sua estreia no país, consolidando-se como uma das artistas em ascensão do pop internacional.
O festival divulgou ainda o line-up detalhado com horários e palcos, garantindo opções para diferentes estilos musicais e permitindo que o público organize sua experiência nos três dias de evento.
SERVIÇOS
Sexta‑feira – 20 de março
Palco Budweiser
12h45 – Stefanie
14h45 – Negra Li
16h55 – Blood Orange
19h05 – Doechii
21h30 – Sabrina Carpenter (headliner)
Palco Samsung Galaxy
12h00 – 89 FM
13h40 – Terraplana
15h50 – Viagra Boys
18h00 – Interpol
20h10 – Deftones (headliner)
Palco Flying Fish
12h45 – Worst
14h45 – Scalene
16h55 – Ruel
19h05 – Men I Trust
21h30 – Edson Gomes
Palco Perry’s by Fiat
12h00 – Camila Jun
13h00 – Bruna Strait
14h15 – Atkö
15h30 – Aline Rocha
16h45 – Horsegiirl
18h00 – DJ Diesel aka Shaq
19h15 – Bunt.
20h30 – Ben Böhmer
22h15 – Kygo
Sábado – 21 de março
Palco Budweiser
12h45 – Jadsa
14h45 – Agnes Nunes
16h55 – Marina
19h05 – Lewis Capaldi
21h30 – Chappell Roan (headliner)
Palco Samsung Galaxy
12h00 – Hurricanes
13h40 – Varanda
15h50 – Foto em Grupo
18h00 – Cypress Hill
20h10 – Skrillex (headliner)
Palco Flying Fish
12h45 – Artur Menezes
14h45 – Cidade Dormitório
16h55 – The Warning
19h05 – TV Girl
21h30 – RIIZE
Palco Perry’s by Fiat
12h00 – Blackat
13h00 – Marcelin O Brabo
14h15 – Crizin da Z.O.
15h30 – Febre90s
16h45 – N.I.N.A
18h00 – Hamdi
19h15 – 2Hollis
20h30 – Mu540
22h00 – Brutalismus 3000
Domingo – 22 de março
Palco Budweiser
12h45 – Papisa
14h45 – Mundo Livre S/A
16h55 – Djo
19h05 – Turnstile
21h30 – Tyler, The Creator (headliner)
Palco Samsung Galaxy
12h00 – Jonabug
13h40 – Nina Maia
15h50 – Royel Otis
18h00 – Addison Rae
20h10 – Lorde (headliner)
Palco Flying Fish
12h45 – Papangu
14h45 – Oruã
16h55 – Balu Brigada
19h05 – FBC
21h30 – Katseye
Palco Perry’s by Fiat
12h00 – Flávia Durante
13h00 – Entropia
14h00 – Analu
15h15 – Alírio
16h30 – Idlibra
17h45 – Zopelar
19h00 – RØZ
20h15 – ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U
21h45 – Peggy Gou