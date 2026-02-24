Filme nacional ‘A Miss’ estreia nesta quinta (26) e aborda aceitação e conflitos familiares

Na onda de maior valorização do cinema nacional, as telonas recebem nesta quinta-feira (26), mais um filme que promete ser tão inspirador quanto emocionante: ‘A Miss’. O longa retrata a história de uma mãe que vive o sonho dos concursos de beleza através da filha, mas se depara com a descoberta sexual do filho, o que a leva a repensar sobre suas relações familiares. A obra foi escrita, dirigida e produzida pelo gonçalense Daniel Porto.

O longa-metragem traz ao público uma reflexão sobre aceitação pessoal de uma pessoa LGBT+, as frustrações relacionadas à quebra de expectativa sobre a idealização tanto do filho quanto dos pais, uma vez que cada pessoa tem sua própria personalidade e características.

Leia também:

Sine Itaboraí divulga novas oportunidades de emprego para moradores do município

Feira de Estágios Nube 2026 abre inscrições com foco no futuro do trabalho

“O filme ‘A Miss’ aborda principalmente relações familiares, apesar do nome que parece falar do mundo da beleza e do universo de candidatos e concorrentes de Miss. Aborda principalmente expectativa sobre família e como a gente se relaciona com os nossos pais e lida com expectativa e frustrações, aceitação, sexualidade, sobre de fato ser quem a gente é”, disse o diretor e roteirista do filme, Daniel Porto.

O diretor classifica ‘A Miss’ como dramédia, mistura de drama com comédia, ou seja, aborda temas delicados de forma dramática com um toque de risada, se assemelhando ao famoso ditado popular: “rir para não chorar”.

“Então a dramédia, que é como intitulo o filme, faz essa oscilação entre você estar com uma lágrima no olho e vir uma piada no meio de uma cena dramática. É algo muito interessante, muito gostoso, porque o riso é algo que faz com que você consiga digerir temas mais complexos de uma maneira mais sutil. [...] O riso nos faz feliz, então se a gente consegue trazer temas mais complicados através de um sorriso, funciona de uma maneira melhor, ao meu ver”, contou.

O filme 'A Miss' é uma dramédia, mistura de drama com comédia | Foto: Layla Mussi

No elenco principal estão Helga Nemetik, Maitê Padilha, Pedro David e Alexandre Lino, que dão vida aos personagens Ieda Maria Vargas, Martha Vasconcelos, Alan Delon e Athena, respectivamente.

“Escalar esse elenco foi um grande prazer, só tenho a agradecer por terem comprado essa minha história maluca e serem esses atores brilhantes”, acrescentou Daniel.

A expectativa do diretor é de que o filme toque o coração do público sobre temas atuais e centrais da obra, como aceitação, perdão e relações familiares.

“Em 2022, quando eu inscrevi no edital, até 2026, quando o filme finalmente vai para a telona, existe um processo de desgaste e amadurecimento com a própria relação que você tem com a obra. Óbvio que a gente espera que o filme toque as pessoas, então a minha expectativa está neste lugar. Quando estou lendo as críticas, que dizem que é um filme sobre coração, sobre relação, sobre alma, a minha expectativa já está sendo correspondida”, explicou Daniel.

Ainda segundo o diretor, o que difere cada obra não é apenas a história ou os atores, mas a relação que o produto pode estabelecer com seus criadores e com o público.

“Quando eu falo de arte, eu penso que ela não é um lugar de reprodução. Eu passei por um processo de trabalhar para a TV, fazer produtos por encomenda e entendi a diferença entre o produto criado por você e o produto para o qual você presta um serviço”.

A oportunidade de produzir o filme surgiu recentemente após Daniel conquistar um edital, mas a obra acompanha o diretor por quase toda a sua carreira.

“A ideia do filme na verdade surgiu em 2016. Tentei desde então fazer essa peça existir, ela só tinha três personagens: Martha, Alan e Ieda, os protagonistas do filme. Eu fui moldando a história para cada edital que aparecia. Até o momento em que chegou o edital da Ancine, para novos realizadores, e eu falei ‘É agora, eu vou tentar isso em forma de filme’ e o universo conspirou e foi assim que ‘A Miss’, entrou no mundo, estrear na passarela e no cinema”, contou o diretor, que finalizou a entrevista com um convite especial: "Vão na primeira semana, o cinema nacional é definido com o público na primeira semana, então corram para o cinema logo que estrearem porque isso vai definir o sucesso do filme ou não e se a gente vai ter vida longa ou não”.

História do filme acompanha o diretor durante quase toda sua carreira | Foto: Layla Mussi

O filme ‘A Miss' chega aos cinemas na próxima quinta-feira (26).

Ficha técnica

Brasil, Drama, 1h45min, Classificação 12 anos

Distribuidora: Olhar Filmes

Produção : Alexandre Lino, Daniel Porto, Angélica Coutinho, Cine Teatro, Made In Alcântara

Roteiro : Daniel Porto

Fotografia: Juarez Pavelak

Direção de Arte: Fernanda Teixeira

Figurino: Karlla de Luca

Maquiagem: Max Vitor

Montagem: Paulo Fontenelle

Trilha Sonora: Alexandre Elias

Som Direto : Daniel Melo

Música original : Alexandre Elias

Supervisão de Edição de Som: Ariel Henrique e Cláudio Avino

Mixagem: Ariel Henrique

Colorimetria e Efeitos Especiais: Rafael D’oran

Elenco Principal: Helga Nemetik, Alexandre Lino. Maitê Padilha, Pedro David

Participações Especiais: Ellen de Lima, Ava Simões, Gardênia Cavalcanti

Elenco Coadjuvante: Eduardo Martini, Andrea Veiga, Ava Simões, Francisco Salgado, Ellen de Lima, Gilson de Barros, Rose Abdalla, Leo Campos, Cintia Portella, Marcia Braga, Beatriz Linhares, Juhlia Ficer, Duda Matte, Lettícia Moraes, Mariana Castanheira