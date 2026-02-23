Feira de Estágios Nube 2026 abre inscrições com foco no futuro do trabalho
Evento gratuito e on-line acontece nos dias 6 e 7 de maio, reunindo empresas, capacitação e vagas exclusivas para estudantes
Estão abertas as inscrições para a Feira de Estágios Nube 2026, o maior evento digital e gratuito de carreira do Brasil. Durante dois dias, 6 e 7 de maio, estudantes de todo o país terão acesso a um programação estratégica voltada à empregabilidade, conexão direta com grandes marcas, capacitação com conteúdos exclusivos sobre o futuro do trabalho, benefícios de instituições, prêmios em sorteios, vagas de estágio e aprendizagem.
Com um formato totalmente acessível e foco em prestação de serviço, a Feira de Estágios Nube se consolida como um espaço estratégico para talentos e organizações. Desde a primeira edição, em 2020, a iniciativa soma número expressivos:
740 mil jovens conectados a oportunidades no mercado;
395 mil inscrições de candidatos qualificados;
93 palestras e painéis com especialistas em carreira e empregabilidade;
409 empresas participantes, ampliando visibilidade e captação de talentos;
448 instituições de ensino, garantindo público diverso;
260 mil certificados emitidos, fortalecendo currículos.
Segundo Yolanda Brandão, diretora de Conteúdos da Feira de Estágios Nube, a programação vai além da oferta de vagas. “O projeto nasceu para orientar, preparar e ampliar horizontes. Muitos jovens não sabem por onde começar ou como se destacar. Nosso papel é entregar informação prática, contato com o mundo corporativo e caminhos reais para o ingresso profissional”, afirma.
O que o inscrito encontra na Feira de Estágios Nube 2026?
Workshops com atividades práticas sobre carreira;
Palestras com profissionais do mercado;
Contato direto com grandes marcas;
Certificado de horas complementares;
Orientação para se destacar em seleções;
Bolsas de estudos e benefícios educacionais;
Sorteios exclusivos, como IPhone, Notebook e outros.
Conforme Yolanda, a iniciativa atua como um ponto de virada. “Neste ano, teremos o Nube Lab, workshops com atividades práticas para um grupo seleto. As vagas para essas atividades abrirão durante o evento. Logo, é uma chance de conseguir uma mentoria com quem realmente entende do assunto.
A relevância da Feira para jovens e o mercado
Facilita o ingresso formal;
Aproxima corporações de novos talentos qualificados;
Democratiza o acesso a informações de carreirae;
Oferece preparo alinhado às demandas atuais.
Para as contratantes, a Feira representa uma vitrine estratégica de employer branding; Para os alunos, é uma chance concreta de de aprendizado e visibilidade. “Quando o jovem entende o cenário, se prepara melhor e encontra portas abertas ao diálogo, todos ganham. A Feira de Estágios Nube 2026 reforça esse encontro”, completa Yolanda Brandão.
As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Estudantes, aprendizes, estagiários, recém-formados e interessados em desenvolvimento profissional podem participar e acessar conteúdos exclusivos ao longo dos dois dias.
Desde 1998, o Nube conecta organizações a novos talentos, somando 1,6 milhão de estagiários e aprendizes inseridos no mercado. Atendem atualmente 18 mil empresas clientes e 25 mil instituições de ensino conveniadas.
Serviço
Feira de Estágios Nube 2026
Inscrições https://www.nube.com.br/feira
(evento on-line e gratuito com palestras, painéis, empresas participantes e emissão de certificados)