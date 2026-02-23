Feira de Estágios Nube 2026 abre inscrições com foco no futuro do trabalho

Desde a primeira edição, em 2020, a iniciativa soma número expressivos - Foto: Divulgação

Estão abertas as inscrições para a Feira de Estágios Nube 2026, o maior evento digital e gratuito de carreira do Brasil. Durante dois dias, 6 e 7 de maio, estudantes de todo o país terão acesso a um programação estratégica voltada à empregabilidade, conexão direta com grandes marcas, capacitação com conteúdos exclusivos sobre o futuro do trabalho, benefícios de instituições, prêmios em sorteios, vagas de estágio e aprendizagem.

Com um formato totalmente acessível e foco em prestação de serviço, a Feira de Estágios Nube se consolida como um espaço estratégico para talentos e organizações. Desde a primeira edição, em 2020, a iniciativa soma número expressivos:

740 mil jovens conectados a oportunidades no mercado;

395 mil inscrições de candidatos qualificados;

93 palestras e painéis com especialistas em carreira e empregabilidade;

409 empresas participantes, ampliando visibilidade e captação de talentos;

448 instituições de ensino, garantindo público diverso;

260 mil certificados emitidos, fortalecendo currículos.

Segundo Yolanda Brandão, diretora de Conteúdos da Feira de Estágios Nube, a programação vai além da oferta de vagas. “O projeto nasceu para orientar, preparar e ampliar horizontes. Muitos jovens não sabem por onde começar ou como se destacar. Nosso papel é entregar informação prática, contato com o mundo corporativo e caminhos reais para o ingresso profissional”, afirma.

O que o inscrito encontra na Feira de Estágios Nube 2026?

Workshops com atividades práticas sobre carreira;

Palestras com profissionais do mercado;

Contato direto com grandes marcas;

Certificado de horas complementares;

Orientação para se destacar em seleções;

Bolsas de estudos e benefícios educacionais;

Sorteios exclusivos, como IPhone, Notebook e outros.

Conforme Yolanda, a iniciativa atua como um ponto de virada. “Neste ano, teremos o Nube Lab, workshops com atividades práticas para um grupo seleto. As vagas para essas atividades abrirão durante o evento. Logo, é uma chance de conseguir uma mentoria com quem realmente entende do assunto.

A relevância da Feira para jovens e o mercado

Facilita o ingresso formal;

Aproxima corporações de novos talentos qualificados;

Democratiza o acesso a informações de carreirae;

Oferece preparo alinhado às demandas atuais.

Para as contratantes, a Feira representa uma vitrine estratégica de employer branding; Para os alunos, é uma chance concreta de de aprendizado e visibilidade. “Quando o jovem entende o cenário, se prepara melhor e encontra portas abertas ao diálogo, todos ganham. A Feira de Estágios Nube 2026 reforça esse encontro”, completa Yolanda Brandão.

As inscrições já estão abertas e são gratuitas. Estudantes, aprendizes, estagiários, recém-formados e interessados em desenvolvimento profissional podem participar e acessar conteúdos exclusivos ao longo dos dois dias.

Desde 1998, o Nube conecta organizações a novos talentos, somando 1,6 milhão de estagiários e aprendizes inseridos no mercado. Atendem atualmente 18 mil empresas clientes e 25 mil instituições de ensino conveniadas.



Serviço

Feira de Estágios Nube 2026

Inscrições https://www.nube.com.br/feira

(evento on-line e gratuito com palestras, painéis, empresas participantes e emissão de certificados)