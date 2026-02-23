Klara Castanho e Cauê Campos vivem romance longe dos holofotes

Klara Castanho e Cauê Campos estão vivendo um romance ainda não assumido publicamente. Os dois voltaram à Sapucaí no último fim de semana para assistir juntos ao Desfile das Campeãs. A informação foi dada com exclusividade pelo EXTRA no fim de janeiro. Os dois têm sido vistos em clima de romance pelo Rio. Além de marcarem presença no último dia de desfiles do Grupo Especial na Sapucaí, também estiveram juntos no carnaval de Salvador.

A atriz, de 25 anos, e o ator de 23, foram vistos em clima de casal enquanto curtiam um camarote na avenida.

Leia também:

Iran Ângelo, ex-esposa de Hulk, mostra nova mansão em Minas Gerais

Andressa Urach revela que fez cirurgia para “casar virgem” antes do casamento

Klara e Cauê se aproximaram após integrarem o elenco da novela Garota do Momento, na qual ela interpretava Eugênia e ele viveu Basílio. Nas redes sociais, a interação entre os dois é discreta e se limita a algumas curtidas, já que o relacionamento é mantido longe dos holofotes.

Cauê, que é morador de São Gonçalo, ficou conhecido por atuar durante anos na série infantil Detetives do Prédio Azul, e assim como Klara, iniciou sua carreira na televisão ainda criança.