Andressa Urach revela que fez cirurgia para “casar virgem” antes do casamento

Depois de desfilar como musa da Unidos do Porto da Pedra no Carnaval deste ano, Andressa Urach voltou a ser assunto por uma decisão pessoal que antecedeu o casamento com o empresário musical Flávio Giglioli, de 25 anos. A influenciadora contou que passou por uma cirurgia de reconstrução do hímen, procedimento conhecido como himenoplastia, com o objetivo simbólico de “casar virgem”.

A união foi oficializada há cerca de duas semanas, mas só veio a público durante o Carnaval. Segundo Andressa, a escolha pela cirurgia marcou o início de uma nova fase em sua vida.

“Queria ser virgem de novo, começar do zero”, declarou. Ela afirmou ainda que o passado não foi um problema na relação. “Meu passado não importa pra ele. O que importa agora é que perdi a virgindade com ele. Pra mim é o único homem da minha vida. E vou ser fiel”, disse.

A himenoplastia é um procedimento cirúrgico que reconstrói a membrana do hímen, geralmente realizado por motivos culturais, religiosos ou pessoais. No caso da modelo, a decisão foi apresentada como um gesto simbólico ligado ao casamento.

Apesar da nova etapa na vida conjugal, Andressa afirmou que continuará produzindo conteúdo adulto, mas de forma solo. “É conteúdo adulto, vou continuar. Mas sozinha. Meus fãs gostam de me ver assim. Conteúdo com outras pessoas já tem muito nas plataformas”, explicou.