Maricá decreta ponto facultativo nesta sexta por conta do título da União de Maricá
Medida foi anunciada pelo prefeito da cidade, Washington Quaquá, durante a celebração do título
min de leitura | Escrito por Redação | 19 de fevereiro de 2026 - 21:09
A Prefeitura de Maricá decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (20), em razão da conquista do título da União de Maricá, que mobilizou grande parte da população maricaense e visitantes.
A medida foi anunciada pelo prefeito Washington Quaquá na noite desta quinta-feira (19/02), considerando o impacto na rotina da cidade e as comemorações pelo título e pelo acesso ao Grupo Especial.
Autor: Reprodução | Descrição:
O ponto facultativo se aplica aos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, excetuando-se os serviços essenciais, que funcionarão normalmente para garantir o atendimento à população.