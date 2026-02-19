Maricá decreta ponto facultativo nesta sexta por conta do título da União de Maricá

A Prefeitura de Maricá decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (20), em razão da conquista do título da União de Maricá, que mobilizou grande parte da população maricaense e visitantes.

A medida foi anunciada pelo prefeito Washington Quaquá na noite desta quinta-feira (19/02), considerando o impacto na rotina da cidade e as comemorações pelo título e pelo acesso ao Grupo Especial.





O ponto facultativo se aplica aos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, excetuando-se os serviços essenciais, que funcionarão normalmente para garantir o atendimento à população.