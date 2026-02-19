Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Maricá decreta ponto facultativo nesta sexta por conta do título da União de Maricá

Medida foi anunciada pelo prefeito da cidade, Washington Quaquá, durante a celebração do título

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de fevereiro de 2026 - 21:09
Prefeito divulgou um vídeo anunciando a medida
A Prefeitura de Maricá decretou ponto facultativo nesta sexta-feira (20), em razão da conquista do título da União de Maricá, que mobilizou grande parte da população maricaense e visitantes.

A medida foi anunciada pelo prefeito Washington Quaquá na noite desta quinta-feira (19/02), considerando o impacto na rotina da cidade e as comemorações pelo título e pelo acesso ao Grupo Especial.


O ponto facultativo se aplica aos órgãos e entidades da administração pública municipal direta e indireta, excetuando-se os serviços essenciais, que funcionarão normalmente para garantir o atendimento à população.

