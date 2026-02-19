Cine Henfil Maricá divulga programação do final de semana; saiba mais!

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, convida a população para o melhor do cinema nacional. Nos dias 20 a 22 de fevereiro, o Cinema Público de Maricá contará com uma programação especial para toda a família.

O destaque fica para os filmes Indicados ao Oscar 2026: “Frankenstein”, “F1” e “Sonhos de Trem”. A programação também conta com “Eu e meu avô Nihonjin” e “Tainá e os Guardiões da Amazonia em busca da Flecha Azul” para o público infanto-juvenil e a estreia de “Agentes Muito Especiais”.

O Cine Henfil reafirma, assim, seu compromisso com a democratização do acesso à cultura e com a valorização do cinema nacional como ferramenta de identidade, memória e transformação social.

Com o intuito de facilitar o acesso do público, o Cine Henfil, conta com um sistema de bilheteria totalmente online e automatizado. Todos os filmes em cartaz estão à disposição através do link: https://www.cinehenfil.art.br. Para garantir o ingresso gratuito, basta entrar no link, escolher o filme e reservar o assento. É recomendável chegar um pouco antes da sessão começar para validar o ticket.

O Cinema Público Municipal Henfil é uma iniciativa da Prefeitura de Maricá, realizada por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias. Localizado na Rua Alferes Gomes, no centro da cidade, o espaço tem capacidade para 200 pessoas, com assentos acessíveis, e está equipado com tecnologia cinematográfica de última geração.

Confira a programação:

Dia 20/02 (sexta)

20h - Especial Indicados ao Oscar 2026: Frankenstein:

O clássico de terror de Mary Shelley ganha nova vida nessa adaptação pela mente de Guillermo Del Toro. Frankenstein acompanha o brilhante, mas egocêntrico cientista Victor Frankenstein que resolve se aventurar em experimentos audaciosos e criar do zero uma criatura com vida. O que essas tentativas e estudos desencadeiam é uma tragédia tanto para o criador quanto para sua criação monstruosa. Brincar de Deus levou Frankenstein a concretizar suas maiores ambições científicas, mas colocou-o na mira da raiva de sua própria criatura, que, agora, busca por vingança após se ver descartada pelo professor.

Classificação: 18 anos

Dia 21/02 (sábado)

15h – Eu e meu avô Nihonjin:

Uma animação brasileira com traços japoneses que mostra os conflitos de um senhor de idade que nunca quis deixar de ser japonês ao ser confrontado pelo jovem neto, que busca sempre afirmar a sua identidade brasileira.

Classificação: 14 anos

17h - Agentes Muito Especiais:

Com ideia original de Paulo Gustavo, Agentes Muito Especiais acompanha os agentes Jeff (Marcus Majella) e Johnny (Pedroca Monteiro), dois policiais gays que, para provar seu valor, se infiltram em uma penitenciária para derrubar o perigoso Bando da Onça, liderado por Dira Paes. Entre disfarces, confusões e situações improváveis, o filme faz uma sátira divertida dos filmes policiais americanos, garantindo muitas risadas.

Classificação: 14 anos

19h - Especial Indicados ao Oscar 2026: F1 - O Filme

Em F1, um piloto veterano retorna da aposentadoria para orientar um jovem talento. Produzido por Lewis Hamilton, o filme acompanha Sonny Hayes (Brad Pitt), que volta às pistas para apoiar o novato Joshua Pearce (Damson Idris) na fictícia equipe ApexGP. Com participações de pilotos reais da Fórmula 1 e cenas gravadas durante o GP da Inglaterra, o longa mostra que vencer vai muito além das curvas do autódromo.

Classificação: 12 anos

Dia 22/02 (domingo)

15h - Tainá e os Guardiões da Amazônia em busca da Flecha Azul:

No filme, a menina embarcará em uma aventura para salvar a Amazônia e tornar-se a guardiã da Floresta.

Classificação: Livre

19h - Especial Indicados ao Oscar 2026: Sonhos de Trem

Robert Grainier (Joel Edgerton) é um madeireiro que ajuda a expandir as ferrovias nos EUA no início do século XX. Órfão, criado nas florestas do Noroeste do Pacífico, ele passa longos períodos longe da esposa Gladys (Felicity Jones) e da filha. Após uma tragédia, Robert precisa lidar com a perda e revisitar os laços e memórias de uma jornada íntima e universal.

Classificação: 14 anos