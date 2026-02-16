Spirit Awards premia 'O Agente Secreto' como Melhor Filme Internacional

Os elogios e agradecimentos de Kleber Mendonça Filho, também chegaram aos atores do filme, especialmente o protagonista, Wagner Moura - Foto: Reprodução - X

Os elogios e agradecimentos de Kleber Mendonça Filho, também chegaram aos atores do filme, especialmente o protagonista, Wagner Moura - Foto: Reprodução - X

A 41ª edição do Film Independent Spirit Awards, premiou o filme “O Agente Secreto”, na categoria “Melhor Filme Internacional”. Subiram ao palco para receber a estatueta o ator e protagonista Wagner Moura e o diretor do longa Kleber Mendonça Filho. A cerimônia ocorreu em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, no último domingo (15).

Em seu discurso, Kleber agradeceu a premiação e a distribuidora do filme. Obrigado, Film Independent. Também um grande obrigado a Neon. Tem sido ótimo trabalhar com vocês. Grande grupo de cinéfilos. Também gostaria de agradecer aos programadores de cinema em todo o mundo, que continuam programando filmes nos cinemas. Eu realmente acredito que a programação de filmes é cada vez mais um ato político".

Leia também:

Iza é criticada por 'poupar' no samba durante desfile da Imperatriz Leopoldinense

Criminoso é preso em flagrante dentro do Hospital Getúlio Vargas



"Isso vai para jovens cineastas em todos os lugares. Quem tem a chance para fazer filmes emocionantes sobre a vida. Sobre pessoas, sobre o seu bairro. Cinema é uma manifestação da própria memória. E lembrar também é um ato político", prosseguiu.

Os elogios e agradecimentos também chegaram aos atores do filme, especialmente o protagonista, Wagner Moura. "Eu compartilho isso com mais de 60 atores em 'O Agente Secreto'. E incontáveis tripulantes. Eu os amo. Para o senhor Wagner Moura. Eu escrevi os personagens de Wagner no filme pensando que é feito sob medida. E tem sido uma experiência incrível, viajando e fazendo filme com ele. Obrigado, Wagner".

Além do protagonista e do diretor, a produtora do longa Emilie Lesclaux e esposa do diretor, também subiu ao palco.

De brasileiro para brasileiro

O Film Independent Spirit Awards também premiou o brasileiro Adolpho Veloso na categoria “Melhor Fotografia”, pelo longa estadunidense “Sonhos de Trem”. A estatueta foi recebida pelo fotógrafo das mãos de Wagner Moura.

A premiação dá mais segurança no trajeto ao Oscar 2026, onde “O Agente Secreto” está brigando em quatro categorias: Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura), Melhor Filme e Melhor Elenco, esse último sendo uma categoria inédita. A cerimônia do Oscar está prevista para acontecer no dia 15 de março.

No último mês, o filme conquistou o Globo de Ouro, quando conquistou a estatueta na categoria “Melhor Filme em Língua Não-Inglesa” e o protagonista ganhou a categoria de “Melhor Ator em Filme de Drama”.