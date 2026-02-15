Cordão do Boitatá’ comemora 30 anos com desfile em Maricá

O grupo mantém um formato que privilegia a música e a interação direta com o público - Foto: Divulgação/ Gonzalo Gaudenzi

A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Cultura e Turismo de Maricá (MARÉ), realiza na próxima terça-feira (17/02), às 16h30, o cortejo do Cordão do Boitatá, na Praça Tiradentes, na Lagoa de Araçatiba. A apresentação celebra os 30 anos do bloco, reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro e referência na valorização do carnaval de rua tradicional.

Com músicos tocando ao vivo em alas com estandartes, pernaltas e baianas, o grupo mantém um formato que privilegia a música e a interação direta com o público, preservando a tradição dos cortejos carnavalescos.

Durante o cortejo, os foliões poderão acompanhar um repertório que percorre diferentes gêneros da música brasileira, como samba, marchas, afoxés e frevos. O cordão também apresenta arranjos especiais de compositores como Moacir Santos, Heitor Villa-Lobos, Pixinguinha, Maestro Duda e Braguinha, preparados especialmente para a orquestra.

Serviço

Cortejo do Cordão do Boitatá

Data: 17 de fevereiro de 2026 (terça-feira)

Horário: 16h30

Local: Praça Tiradentes, Lagoa de Araçatiba